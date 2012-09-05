جشن نوروز صیاد در جزیره قشم آغاز شد

حجت الاسلام علی ملانوری پیش ازظهر چهارشنبه در حاشیه برگزاری جشن نوروز صیاد در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: صیادان و مردم بومی جزیره قشم امسال نیز همانند سالهای گذشته با آغاز فصل جدید صیادی به استقبال ویژه برنامه های جشن نوروز صیاد خواهند رفت.

وی افزود: جشن نوروز صیاد در سه نوبت صبح، بعداز ظهر و شب و با شنای مردم روستا نشین جزیره در آب دریا، مسابقه طناب کشی، شنا و غوص، اسکیت، دوومیدانی ساحلی، سرعت جلکش، هوری پارویی، بازی مشند و پرواز بادکنک های کاغذی برگزار می شود.

معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد قشم همچنین از اجرای برنامه رزیف، شوشی و موسیقی محلی و برپایی نمایشگاه صنایع دستی هنرمندان روستایی به عنوان دیگر برنامه های جشن نوروز صیاد قشم خبر داد.

به گفته وی، در این روز صید ماهیان نیز ممنوع است و تمام آبزیان با خاطری آسوده به زندگی خود ادامه می دهند.

ملانوری گفت: مردم روستانشین جزیره قشم بر این باورند که تمام بیماریهای آنان با شنا کردن در دریا همزمان با روز جشن نوروز صیاد برای مدت یک سال به دریا منتقل و بیماریها تا سال آینده از آنان دور می شود.

وی بیان داشت: مراسم اختتامیه جشن نوروز صیاد قشم نیز امشب در کنار مسجد آجری روستای سلخ و جنب سایه بان ساحلی با اهدای جوایز به برگزیدگان اجرا خواهد شد.

جشن نوروز صیاد به عنوان یکی از آئین های به یادگار مانده از دوران گذشته مردم جزیره قشم، همچنان با شور و نوائی خاص و با حضور مسئولان و فعالان عرصه اطلاع رسانی به شکلی زیبا برگزار می شود.