به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید احمدرضا شاهرخی در خطبه‌های این هفته نمازجمعه خرم‌آباد در سخنانی با اشاره به مناسبت ۲۱ آبان، شهادت «حاج حسن تهرانی مقدم» در سال ۱۳۹۰ و روز هوافضا، اظهار داشت: شهید تهرانی مقدم را به‌عنوان پدر موشکی ایران می‌شناسیم، علم، ایمان، تعهد، تخصص و... از ویژگی‌های این شهید است، این شهید حق بزرگی بر گردن همه مسلمانان، ملت ایران و محور مقاومت دارد.

وی عنوان کرد: پایه‌گذاری صنعت موشکی ایران توسط شهید تهرانی مقدم صورت‌گرفته و امروز هر صنعت جدیدی هم اختراع می‌شود، نقش شهید تهرانی مقدم در این پایه‌گذاری عیان و آشکار است.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان از نیروهای هوا فضای کشور و همچنین استان لرستان تقدیر و تشکر کرد.

حجت‌الاسلام شاهرخی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حضور شگفت‌انگیز، پرشور و باعظمت مردم لرستان در رزمایش جان فدا و همچنین راهپیمایی ۱۳ آبان، گفت: این حضورها سرمایه‌ای است که دشمن ما را خوار و ذلیل کرده است.

وی گفت: در تمام این اجتماعات حضور نوجوانان، جوانان، دانش‌آموزان و دانشجویان حضوری انبوه و شگفت‌انگیز و پر افتخار بوده است.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان با اشاره به فرارسیدن فصل سرما، گفت: لازم است در مصرف انرژی صرفه‌جویی کرد، تا صنایع و کارخانه‌ها، واحدهای تولیدی و مردم کشور این فصل را با تعادل پشت سر بگذارند.

حجت‌الاسلام شاهرخی در ادامه سخنان با اشاره به اینکه در شرایط بین‌المللی و منطقه‌ای، تغییرات بنیادی با افزایش تهدیدات دشمنان ضد بشریت را مشاهده می‌کنیم، افزود: سیاست کنونی هسته‌ای ایران نیاز به یک بازنگری دارد، این مطالبه در تغییر دکترین هسته‌ای و بازنگری درخواست اقشار مختلفی است و نیازمند کار کارشناسی در ابعاد مختلف است، به‌گونه‌ای که هم منافع ملی و هم امنیت ملی ما حفظ شود و هم صلح‌طلبی راهبردی نظام جمهوری اسلامی در سطح بین‌الملل حفظ شود.

وی با بیان اینکه بدیهی است که همه این اقدامات کارشناسی تقدیم به مقام معظم رهبری می‌شود، هر چه ایشان تصمیم بگیرند، همه ما تابع هستیم، گفت: به هر شکل و شیوه‌ای ایشان تصمیم بگیرند، ما همه تبعیت می‌کنیم، البته این هم نباید دوقطبی‌سازی در درون جامعه ایجاد کند، صرفاً این یک مطالبه است، ایشان هر وقت لازم دیدند، دستور کارشناسی خواهند داد و هر نتیجه‌ای اعلام شود همه ما تبعیت خواهیم کرد.