به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سید مصطفی هاشمی در خطبه‌های نماز جمعه شهرکرد اظهار داشت: مسیر تربیت نفس و رعایت تقوا همواره مورد تأکید اهل‌بیت (ع) بوده و باید با جدیت برای آن برنامه‌ریزی کنیم.

وی با یادآوری سفر رهبر شهید انقلاب به استان در ۱۵ مهر ۱۳۷۱ و بازدید ایشان از روستای سرآقاسید، به سفر اخیر نماینده ولی‌فقیه به این روستا اشاره کرد و گفت: مردم مشکلات خود را مطرح کردند و استاندار و مدیران اجرایی با حضور میدانی خدمات مطلوبی ارائه دادند. با این حال ساختمان درمانگاه این روستا با وجود پایان ساخت، هنوز فاقد تجهیزات و نیروی انسانی است و دانشگاه علوم پزشکی باید هرچه سریع‌تر آن را تجهیز کند.

امام‌جمعه موقت شهرکرد بر ضرورت دسترسی همه مناطق استان به خدمات پزشکی تأکید کرد و با انتقاد از پایین بودن کارانه پرستاران، خواستار رعایت عدالت در پرداخت آن و توجه جدی مسئولان به تأمین دارو شد.

هاشمی با اشاره به میزبانی استان از شهدای گمنام در هفته آینده، افزود: باید از این فرصت برای نهادینه کردن فرهنگ مقاومت و استکبارستیزی در نسل جدید بهره ببریم.

وی درباره آغاز سرشماری نفوس و مسکن از دوم آبان نیز گفت: آمار دقیق این طرح مبنای تخصیص اعتبارات استانی و تدوین سند پایه توسعه چهارمحال و بختیاری است.

امام‌جمعه موقت شهرکرد در بخش دیگری از سخنان خود به تحولات بین‌المللی پرداخت و اظهار کرد: جبهه مقاومت و اسلام امروز در بهترین شرایط برای پیروزی قرار دارند. اتحاد مردم و مسئولان در جنگ اخیر به خار چشم دشمن تبدیل شد. دشمن به دنبال ایجاد آشوب داخلی بود اما ناکام ماند و پیروزی‌های بزرگی نیز نصیب انصارالله یمن شده است.

وی درباره انتخابات آمریکا نیز تصریح کرد: هر دو حزب آمریکا تفکری خبیث دارند. اگر آمریکا بار دیگر وارد جنگ با ایران شود، نمی‌تواند پاسخگوی مردم خود باشد و اگر مسیر توافق را در پیش بگیرد، باید هفت شرط ایران را بپذیرد که برای این کشور به‌منزله قرارداد ترکمانچای و موجب ذلت خواهد بود. حزب‌الله لبنان همچنان زنده است و تنگه هرمز در اختیار جبهه اسلام و مقاومت قرار دارد.

حجت‌الاسلام هاشمی در پایان با تأکید بر اهمیت حضور در میدان خاطرنشان کرد: حضور در میدان برای حفظ استقلال کشور و جمهوری اسلامی ضرورت دارد. روحانیون باید در خط اول اجتماعات مردمی باشند؛ امروز هیچ مسئله‌ای مهم‌تر از حضور در میدان وجود ندارد.