به گزارش خبرنگار مهر، مهدی محمدی در جمع خبرنگاران با اشاره به صیانت از حریم شهری و حقوق عامه اظهار کرد: با پیگیری‌های مستمر دستگاه قضا و به منظور جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیرقانونی، دستورات قضایی لازم صادر و طی عملیاتی، ۵۰ مورد ساخت‌وساز غیرمجاز در محدوده‌های شهریار، امیریه، کهنز، باغستان و اندیشه تخریب و متوقف شد.

دادستان شهریار با تشریح وظایف قانونی شهرداری‌ها در این زمینه افزود: نهادهای مدیریت شهری طبق قانون مصوب سال ۱۳۳۴ موظفند با هرگونه تخلف ساختمانی برخورد کرده و پرونده‌های مربوطه را — اعم از اینکه ملک دارای پروانه باشد یا فاقد آن، و چه در داخل حریم شهر یا خارج از آن واقع شده باشد — برای تعیین تکلیف به کمیسیون ماده صد ارجاع دهند.

محمدی در پایان تأکید کرد: صیانت از اراضی شهری و برخورد قاطع با هرگونه قانون‌گریزی در دستور کار دستگاه قضایی قرار دارد و این روند بدون اغماض در منطقه ادامه خواهد یافت.