اسعد فتحی‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با پیگیری‌های انجام‌شده و تعامل با معاونت درمان وزارت بهداشت، ۸۴ سهمیه جذب نیروی متخصص در رشته‌های مختلف درمانی به این دانشگاه اختصاص یافته است.

وی افزود: از مجموع سهمیه‌های در نظر گرفته‌شده، ۶۸ نفر در قالب سهمیه آزاد و ۱۶ نفر از طریق سهمیه مازاد مناطق محروم جذب خواهند شد.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کردستان با اشاره به اهمیت این سهمیه در تقویت توان درمانی استان گفت: تأمین نیروی انسانی متخصص در رشته‌های مورد نیاز می‌تواند به رفع کمبودهای مراکز درمانی، افزایش ظرفیت خدمات بیمارستانی و بهبود دسترسی مردم به خدمات تخصصی و فوق‌تخصصی کمک کند.

فتحی‌پور ادامه داد: توزیع هدفمند نیروهای متخصص متناسب با نیاز شهرستان‌ها و مراکز تابعه دانشگاه در دستور کار قرار دارد تا ظرفیت ایجادشده به شکل مؤثرتری در خدمت ارتقای خدمات سلامت قرار گیرد.

وی تأکید کرد: پیگیری برای تأمین نیروی انسانی مورد نیاز مراکز درمانی و استفاده بهینه از سهمیه‌های اختصاص‌یافته با تعامل وزارت بهداشت ادامه خواهد داشت.

گفتنی است، سهمیه ۸۴ نفری امسال بالاترین میزان جذب نیروی متخصص اختصاص‌یافته به دانشگاه علوم پزشکی کردستان در چند سال اخیر است.