انجام بیش از ۸۴ هزار جلسه همودیالیز رایگان در کردستان

به گزارش خبرنگار مهر، اسعد فتحی‌پور عصر شنبه همزمان با روز ملی بیماران خاص و صعب‌العلاج، در گفت‌وگو با رسانه‌های کردستان، از ارائه گسترده خدمات رایگان به بیماران دیالیزی در استان خبر داد و اظهار کرد: طی سال ۱۴۰۴ در مجموع ۸۴ هزار و ۳۶۴ جلسه همودیالیز رایگان برای بیماران در مراکز درمانی استان انجام شده است.

وی با بیان اینکه برای ارائه این خدمات بیش از ۱۷۰ میلیارد تومان هزینه شده است، افزود: توسعه زیرساخت‌های درمانی بیماران دیالیزی نیز در دستور کار قرار داشته و در همین راستا دو بخش جدید دیالیز در استان راه‌اندازی شده است.

وی ادامه داد: بخش دیالیز بیمارستان شهید چمران سروآباد با ظرفیت پنج تخت و همچنین نخستین بخش خصوصی دیالیز استان با عنوان «آراد سقز» با ۱۵ تخت فعال در سال جاری به بهره‌برداری رسیده‌اند.

توزیع ۱۸ دستگاه جدید دیالیز در استان

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کردستان با اشاره به تجهیز مراکز درمانی استان بیان کرد: در سال ۱۴۰۴ تعداد ۱۸ دستگاه جدید دیالیز در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی استان توزیع شده است.

فتحی‌پور گفت: از این تعداد، ۹ دستگاه ATF به بیمارستان توحید سنندج اختصاص یافته و سه دستگاه نیز به مریوان تحویل داده شده است.

وی افزود: همچنین دو دستگاه به قروه، دو دستگاه به بانه و سایر دستگاه‌ها نیز به دیگر مراکز درمانی استان تخصیص یافته است.

ارتقای کیفیت خدمات درمانی بیماران دیالیزی

وی از انجام بازدیدهای اعتباربخشی از بخش‌های دیالیز استان خبر داد و اظهار کرد: طی ۱۸ روز، روند ارائه خدمات در بخش‌های دیالیز مورد ارزیابی تخصصی قرار گرفت تا کیفیت خدمات درمانی و استانداردهای مراقبتی ارتقا یابد.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کردستان همچنین از انجام یک مورد پیوند موفق کلیه در بیمارستان کوثر سنندج خبر داد و آن را گامی مهم در توسعه خدمات تخصصی درمان بیماران کلیوی عنوان کرد.

فتحی‌پور با اشاره به عملکرد واحد بیماران خاص دانشگاه علوم پزشکی کردستان تصریح کرد: این واحد در تمامی برنامه‌های عملیاتی سال ۱۴۰۴ موفق به کسب امتیاز کامل ۱۰۰ شده است.

وی همچنین از برگزاری همایش استانی پرستاری دیالیز با حضور اساتید کشوری خبر داد و گفت: ارتقای دانش تخصصی کادر درمان و بهبود خدمات‌رسانی به بیماران از مهم‌ترین اهداف برگزاری این همایش بوده است.