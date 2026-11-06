https://mehrnews.com/x3dxnQ ۱۵ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۰۵ کد مطلب 7002189 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۱۵ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۰۵ اجتماع مردم دلگان در شب ۲۵۱ دلگان- مردم شهر دلگان در دویست و پنجاه و یکمین شب از شهادت رهبر شهید، تجمع برگزار کردند. دریافت 11 MB کد مطلب 7002189 کپی شد مطالب مرتبط جزئیات افزایش ۵۰۰ هزار تومانی کالابرگ الکترونیک آغاز برداشت ۷۵۰ تن ارزن در دلگان لاله گمنام دفاع مقدس در میان استقبال گرم مردم «دلگان» پلمب دو کارگاه قنادی در شهرستان دلگان دویست و پنجاه و یکمین قرار شبانه مردم رشت همراه با نماز استغاثه حماسه حضور دلگانیها در شب ۲۵۵ برچسبها تجمع مردمی شهرستان دلگان اجتماع مردمی
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