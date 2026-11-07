محمد سعید سریری در گفتگو با خبرنگار مهر، از آماده‌باش عملیاتی اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در پی صدور هشدار سطح نارنجی هواشناسی خبر داد و اظهار کرد: با توجه به پیش‌بینی فعالیت سامانه بارشی، بارش باران و احتمال وقوع رعدوبرق در استان تا روز دوشنبه ۱۸ آبان‌ماه، تمهیدات لازم برای حفظ آمادگی نیروها و ارائه خدمات فوریت‌های پزشکی اتخاذ شده است.

وی افزود: در این راستا، آمادگی پایگاه‌های اورژانس ۱۱۵، حضور به‌موقع نیروهای عملیاتی در شیفت‌ها و وضعیت ایمنی ساختمان‌ها باید به‌طور مستمر بررسی شود. همچنین کنترل سیستم گرمایشی، روشنایی و برق اضطراری پایگاه‌ها و پیش‌بینی تمهیدات لازم برای جلوگیری از نفوذ آب و آبگرفتگی احتمالی در دستور کار قرار دارد.

سرپرست اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با اشاره به ضرورت آماده‌به‌کار بودن ناوگان امدادی تصریح کرد: سلامت فنی آمبولانس‌ها، از جمله سیستم ترمز، برف‌پاک‌کن، چراغ‌ها و لاستیک‌ها باید بررسی شود و باک تمامی خودروهای عملیاتی در ابتدای شیفت تکمیل و سطح سوخت آن‌ها در طول دوره آماده‌باش حفظ شود.

سریری ادامه داد: عملکرد تجهیزات پزشکی از جمله دستگاه‌های احیا، ساکشن و اکسیژن و همچنین وسایل تثبیت و انتقال بیمار باید کنترل شود. نیروهای عملیاتی نیز باید تجهیزات حفاظت فردی، جلیقه شبرنگ، چراغ‌قوه و وسایل ایمنی صحنه حادثه را به همراه داشته باشند.

وی با تأکید بر آمادگی مراکز پیام و ارتباطات اورژانس ۱۱۵ گفت: پاسخگویی به تماس‌های شهروندان و اعزام سریع واحدهای عملیاتی باید بدون وقفه انجام شود و وضعیت محورهای مواصلاتی و مناطق پرخطر نیز با هماهنگی مرکز هدایت عملیات بحران به‌صورت مستمر مورد رصد قرار گیرد.

این مسئول افزود: هماهنگی با مجموعه مدیریت بحران، پلیس راه، جمعیت هلال‌احمر و سایر دستگاه‌های امدادی ضروری است و در صورت بروز حوادث ویژه یا پرتلفات، اطلاع‌رسانی فوری به مسئولان مربوطه و مرکز هدایت عملیات بحران انجام خواهد شد. همچنین مسیرهای جایگزین برای اعزام آمبولانس در صورت انسداد یا آبگرفتگی محورها باید پیش‌بینی شود.

سریری رعایت اصول ایمنی در مأموریت‌های مرتبط با بارندگی، سیلاب و رعدوبرق را مورد تأکید قرار داد و گفت: نیروهای عملیاتی باید از عبور از مسیرهای دارای جریان آب یا آبگرفتگی با عمق نامشخص خودداری کنند و بدون ارزیابی ایمنی صحنه و هماهنگی لازم وارد مناطق پرخطر نشوند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: مسئولان پایگاه‌ها و سرشیفت‌های عملیاتی موظف‌اند بر اجرای دستورالعمل‌های ابلاغی نظارت کنند و هرگونه نقص تجهیزات، مشکل فنی آمبولانس‌ها، کمبود اقلام ضروری یا محدودیت عملیاتی را در اسرع وقت گزارش دهند؛ چراکه حفظ آمادگی کامل، تأمین سوخت کافی، آماده‌به‌کار بودن آمبولانس‌ها و پاسخگویی سریع به مأموریت‌های احتمالی از اولویت‌های اصلی اورژانس ۱۱۵ استان در شرایط جوی پیش‌رو است.