به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابطعمومی اورژانس پیشبیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی لرستان، تیم عملیاتی اورژانس ۱۱۵ استان متشکل از چهار دستگاه آمبولانس و یک دستگاه اتوبوسآمبولانس، به منظور پوشش امدادی و ارائه خدمات فوریتهای پزشکی به شرکتکنندگان در مراسم تشییع و وداع قائد شهید امت انقلاب اسلامی، عازم تهران شد.
حضور تیمهای امدادی در مراسم وداع با پیکر مطهر رهبر شهید
بر اساس این گزارش، نیروهای اعزامی پس از پایان مأموریت خود در تهران، با همان ظرفیت شامل چهار دستگاه آمبولانس و یک دستگاه اتوبوسآمبولانس، راهی مشهد مقدس خواهند شد تا در مراسم وداع با پیکر مطهر رهبر شهید، خدمات درمانی و امدادی مورد نیاز زائران و شرکتکنندگان را ارائه کنند.
آمادگی کامل اورژانس برای ارائه خدمات مطلوب به هموطنان
روابطعمومی اورژانس پیشبیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی لرستان اعلام کرد که تمامی تمهیدات لازم برای حضور مؤثر و ارائه خدمات مطلوب به هموطنان در این مراسم پیشبینی شده است و نیروهای اعزامی با تجهیزات کامل پزشکی و امدادی در محل حضور خواهند داشت.
نقش اورژانس در پوشش مراسم ملی و مذهبی
اورژانس ۱۱۵ لرستان همواره در رویدادهای ملی و مذهبی با حضور فعال و مؤثر، نقش مهمی در تأمین سلامت و امنیت شرکتکنندگان ایفا کرده است و این اعزام نیز در راستای مسئولیت اجتماعی و خدمترسانی به زائران و عزاداران انجام میشود.
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