واژگونی اتوبوس در محور سبزوار-نیشابور ۲۹ مصدوم بر جای گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا مرادقلی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: ساعت ۰۵:۳۳ صبح امروز دوشنبه، دوم شهریورماه، گزارش واژگونی یک دستگاه اتوبوس در کیلومتر ۴۰ محور سبزوار به نیشابور به مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ اعلام شد.
وی افزود: بلافاصله پس از دریافت این گزارش، تیمهای عملیاتی از پایگاههای حسنآباد، مدافعان سلامت، اتوبوس آمبولانس اورژانس پیشبیمارستانی نیشابور و همچنین تیم امداد و نجات هلالاحمر به محل حادثه اعزام شدند.
مرادقلی با اشاره به حضور بهموقع کارشناسان اورژانس در صحنه تصریح کرد: در این حادثه مجموعاً ۲۹ نفر دچار آسیبدیدگی شدند که پس از انجام اقدامات اولیه درمانی و تریاژ در محل، ۱۴ نفر از مصدومان توسط آمبولانسها و اتوبوس آمبولانس اورژانس پیشبیمارستانی نیشابور جهت ادامه روند درمان به مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی حکیم منتقل شدند. ۱۵ مصدوم دیگر توسط کارشناسان عملیاتی اورژانس در محل درمان سرپایی شدند
رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی نیشابور گفت: تیمهای عملیاتی ما همواره با آمادگی کامل در کمترین زمان ممکن برای نجات جان هموطنان در حوادث جادهای حضور مییابند.
نظر شما