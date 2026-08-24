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۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۲۱

واژگونی اتوبوس در محور سبزوار-نیشابور ۲۹ مصدوم بر جای گذاشت

واژگونی اتوبوس در محور سبزوار-نیشابور ۲۹ مصدوم بر جای گذاشت

نیشابور- رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی نیشابور از مصدومیت ۲۹ نفر در پی حادثه واژگونی اتوبوس در محور سبزوار به نیشابور خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا مرادقلی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: ساعت ۰۵:۳۳ صبح امروز دوشنبه، دوم شهریورماه، گزارش واژگونی یک دستگاه اتوبوس در کیلومتر ۴۰ محور سبزوار به نیشابور به مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله پس از دریافت این گزارش، تیم‌های عملیاتی از پایگاه‌های حسن‌آباد، مدافعان سلامت، اتوبوس آمبولانس اورژانس پیش‌بیمارستانی نیشابور و همچنین تیم امداد و نجات هلال‌احمر به محل حادثه اعزام شدند.

مرادقلی با اشاره به حضور به‌موقع کارشناسان اورژانس در صحنه تصریح کرد: در این حادثه مجموعاً ۲۹ نفر دچار آسیب‌دیدگی شدند که پس از انجام اقدامات اولیه درمانی و تریاژ در محل، ۱۴ نفر از مصدومان توسط آمبولانس‌ها و اتوبوس آمبولانس اورژانس پیش‌بیمارستانی نیشابور جهت ادامه روند درمان به مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی حکیم منتقل شدند. ۱۵ مصدوم دیگر توسط کارشناسان عملیاتی اورژانس در محل درمان سرپایی شدند

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی نیشابور گفت: تیم‌های عملیاتی ما همواره با آمادگی کامل در کمترین زمان ممکن برای نجات جان هموطنان در حوادث جاده‌ای حضور می‌یابند.

کد مطلب 6925764

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