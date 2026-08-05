بهروز ایران نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در جریان برگزاری پیاده روی اربعین حسینی در سطح استان مرکزی علاوه بر آماده باش تعداد ۹۰ پایگاه اورژانس زمینی، یک پایگاه اورژانس هوایی و چهار دستگاه اتوبوس آمبولانس، تعداد ۱۹ دستگاه آمبولانس سبک، یک دستگاه اتوبوس‌آمبولانس، ۲ دستگاه موتورلانس و ۲ تیم فوریت پزشکی بانوان با حضور ۶۰ نفر از کارشناسان اورژانس به ارائه خدمات پرداختند.

وی افزود: در جریان پیاده روی اربعین تعداد ۲۱۸ نفر از شرکت کنندگان در این مراسم به صورت حضوری از خدمات فوریت‌ پزشکی بهره‌مند شدند که از این تعداد، ۲۰۴ نفر به صورت سرپایی در محل درمان شدند.

رئیس اورژانس ۱۱۵ استان مرکزی گفت: همچنین ۱۴ نفر برای ادامه روند درمان به مراکز درمانی منتقل شدند که شامل ۹ مصدوم حوادث ترافیکی، ۲ مورد سقوط، یک مورد تروما، دو مورد با مشکلات داخلی و نورولوژی بوده است.

ایران نژاد بیان کرد: اورژانس ۱۱۵ استان مرکزی همانند سال های گذشته با استقرار تیم‌های عملیاتی و آمادگی کامل نیروهای، خود با افتخار خدمات اورژانس های پزشکی لازم را در طول برگزاری این مراسم به شرکت‌کنندگان ارائه کرد.