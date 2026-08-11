حادثه در تونل جاده چالوس/ یک نفر جان باخت

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد مهدوی، رئیس مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی البرز از جان‌باختن یک نفر و مصدومیت پنج نفر در پی برخورد دو خودروی سواری در جاده چالوس خبر داد و اظهار کرد: این حادثه روز سه‌شنبه ۲۰ مردادماه ۱۴۰۵ در تونلی حوالی روستای سنگان در جاده چالوس رخ داد و بلافاصله پس از اعلام حادثه، دو تیم عملیاتی زمینی اورژانس به محل اعزام شدند.

وی افزود: کارشناسان اورژانس پس از حضور در صحنه و ارزیابی وضعیت حادثه‌دیدگان، فوت یک نفر و مصدومیت پنج نفر را تأیید کردند.

رئیس مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی البرز ادامه داد: با توجه به وخامت حال سه نفر از مصدومان و دشواری مسیر، درخواست اعزام بالگرد اورژانس هوایی برای انتقال سریع مصدومان انجام شد.

انتقال سه مصدوم با بالگرد

مهدوی گفت: سه مصدوم پس از دریافت اقدامات درمانی پیش‌بیمارستانی در محل حادثه، با بالگرد اورژانس هوایی به پد مرکزی اورژانس ۱۱۵ البرز منتقل شدند.

وی بیان کرد: این مصدومان پس از فرود بالگرد، با سه دستگاه آمبولانس برای ادامه روند درمان به مرکز آموزشی درمانی شهید مدنی کرج اعزام شدند.

رئیس مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی البرز اضافه کرد: دو مصدوم دیگر که وضعیت بالینی مساعدتری داشتند نیز توسط آمبولانس زمینی برای انجام معاینات و اقدامات درمانی تکمیلی به بیمارستان منتقل شدند.

تأکید اورژانس بر رعایت نکات ایمنی

مهدوی موفقیت این مأموریت را حاصل آمادگی نیروهای امدادی و هماهنگی میان عوامل هوایی و زمینی اورژانس عنوان کرد.

وی همچنین از تلاش نیروهای اورژانس هوایی و زمینی، مدیریت اداره EOC و ارتباطات ۱۱۵ استان قدردانی کرد و از رانندگان خواست با رعایت قوانین و نکات ایمنی، از بروز حوادث جاده‌ای و پیامدهای جبران‌ناپذیر آن جلوگیری کنند.