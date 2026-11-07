به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، نقی شهابی‌مجد، با تشریح وضعیت مطالبات صنعت دارو اظهار کرد: برآوردها از وجود حدود ۷۰ همت بدهی در بخش دولتی و حدود ۲۰۰ همت بدهی در بخش خصوصی حکایت دارد که بخش قابل توجهی از آن به مطالبات شرکت‌های فعال در زنجیره تأمین دارو مربوط می‌شود.

وی افزود: طولانی شدن فرایند پرداخت مطالبات، در برخی موارد زمان انتظار شرکت‌ها برای دریافت منابع مالی را به نزدیک یک سال رسانده است؛ در شرایطی که تولیدکنندگان برای خرید مواد اولیه، پرداخت هزینه‌های جاری و ادامه فعالیت خطوط تولید، به نقدینگی مستمر نیاز دارند.

شهابی‌مجد با اشاره به پرداخت‌هایی که در اسفند ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ انجام شده است، تصریح کرد: این پرداخت‌ها در کاهش بخشی از مطالبات مؤثر بوده، اما با توجه به حجم بدهی‌های انباشته و نیاز مستمر صنعت به منابع مالی، همچنان ضرورت تسویه به‌موقع مطالبات وجود دارد.

معاون توسعه و مدیریت منابع سازمان غذا و دارو تأکید کرد: پایداری زنجیره تأمین دارو علاوه بر برنامه‌ریزی برای تولید و واردات، به تأمین نقدینگی و هماهنگی دستگاه‌های مرتبط در پرداخت مطالبات نیز وابسته است.