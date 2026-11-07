به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی اداوی بیان کرد: محور شول آباد به دهستان ماهرو به دلیل رانش زمین مسدود شده است و عوامل راهداری در حال بازگشایی مسیر هستند.

وی با اشاره به اینکه این محور، مسیر ارتباطی ۳۵ روستا می باشد افزود: احداث جاده موسوم به حرم تا حرم به عنوان مسیر ایمن از اهمیت ویژه ای برخوردار است تا مشکل هرساله اهالی در فصل سرد برطرف شود.

وی با اشاره به بارش برف در گردنه گله بادوش تصریح کرد: با توجه به شدت بارندگی ها و برودت هوا امروز مدارس بخش رز و ماهرو در همه مقاطع و مدارس روستایی شهرستان در نوبت صبح و عصر تعطیل هستند.