به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه جام‌جم نوشت: حملات موشکی ــ پهپادی جدید در پرتوی دکترین جدید مقاومت یمن جهت تعمیق عملیات ‎ها، منطقه مالی ملک‌عبدالله و ساختمانی متعلق به شرکت آرامکو در ریاض را هدف قرار داد. شاهدان از شنیده‌شدن انفجار در پایتخت عربستان سعودی و آسیب‌دیدن یک ساختمان شیشه‌ای خبر داده‌اند. وزارت انرژی عربستان اعلام کرد یکی از ساختمان‌های اداری آرامکو هدف حمله قرار گرفته و سقوط ترکش‌ها خساراتی برجای گذاشته است. یک شاهد نیز از هدف قرار گرفتن برج آرامکو در منطقه کفاد خبر داد. همزمان، منابع از انفجارهای شدید در ریاض و حملات جدید به منطقه نجران در جنوب عربستان سعودی خبر دادند. برخی رسانه‌ها همچنین مدعی تخریب تعدادی از برج‌ها در مرکز پایتخت شدند اما جزئیات مستقلی درباره میزان خسارات منتشر نشده است. در مقابل، ائتلاف نظامی به‎سرکردگی عربستان، حامی دولت مستعفی یمن، مدعی شد پنج موشک شلیک‌شده به سوی سه منطقه این کشور را رهگیری کرده است. ترکی المالکی، سخنگوی ائتلاف مزدوران سعودی، نیز از رهگیری دو موشک بالستیک خبر داد. این تحولات در ادامه حملات موشکی و پهپادی نیروهای مسلح یمن علیه اهدافی در عمق خاک عربستان رخ داده است.



شب کابوس‌وار ریاض با آژیرهای اضطراری

دفاع مدنی عربستان دیروز از طریق سامانه ملی هشدار اضطراری، در پنج منطقه شامل ریاض، نجران، دمام، احساء و بقیق هشدار هوایی صادر کرد. در پیام‌های ارسالی از شهروندان خواسته شد آرامش خود را حفظ کنند، در خانه یا مکان امن بمانند و از پنجره‌ها و درها فاصله بگیرند. سخنگوی ائتلاف سعودی، در پیام‌های تکمیلی از رهگیری یک موشک بالستیک در مسیر منطقه شرقی، دو موشک کروز در مسیر ریاض و منطقه جنوبی و دو موشک بالستیک در مسیر پایتخت خبر داد. به این ترتیب، مجموع موشک‌های رهگیری‌شده در گزارش تکمیلی ائتلاف به پنج فروند می‌رسد. در همین حال، رویترز به نقل از شاهد خود گزارش داد شیشه‌های چندین طبقه برج آرامکو در مرکز مالی ملک‌عبدالله شکسته شده‌اند؛ جزئیاتی که در اطلاعیه رسمی وزارت انرژی عربستان تشریح نشده است. همزمان، سخنگوی نظامی انصارالله خبر داد این جنبش شش عملیات علیه مواضع نفتی و نظامی در عربستان و یمن اجرا کرده است، همچنین رسانه‌های یمنی به نقل از منابع پزشکی از شهادت ۳۳ نفر و مجروحیت ۳۹نفر در حمله‌ای به روستای الشریه در شرق صنعا خبر دادند. در جبهه زمینی نیز گزارش‌های میدانی از تشدید درگیری‌ها میان نیروهای انصارالله و نیروهای وابسته به دولت مستعفی در محورهای الجوف، مأرب و تعز حکایت دارد. منابع نظامی وابسته به دولت یمن از حملات توپخانه‌ای، پهپادی و هوایی و تلاش برای پیشروی در مواضع راهبردی خبر داده‌اند؛ در مقابل، رسانه‌های محلی نیز از حملات هوایی به زیرساخت‌های ارتباطی در استان صعده گزارش کرده‌اند.



حمام خون آل‌سعود در بنی‌حشیش

حملات راهبردی و مهم یمن در حالی است که پیش از آن حمله هوایی سعودی‌ها به روستای الشریه در شهرستان بنی‌حشیش، واقع در شرق صنعا، به شهادت ۳۳ نفر و مجروحیت ۳۹ تن انجامید. براساس آمار وزارت بهداشت یمن، در میان جان‌باختگان ۱۳ کودک و ۸ زن و در بین مجروحان نیز ۱۳ کودک و ۱۰ زن هستند. کمیسیون ملی حقوق‌بشر یمن اعلام کرد در این حمله شش خانه مسکونی به‌طور کامل تخریب شده و ساکنان آنها زیر آوار مانده‌اند. این نهاد همچنین از حملات مجدد به امدادگران و افرادی خبر داد که برای نجات قربانیان به محل حادثه شتافته بودند.

این حمله در ادامه سلسله حملات علیه مناطق مسکونی یمن و پس از کشتار بازار «الحضاره» در منطقه الوازعیه استان تعز صورت گرفت که به‌گفته منابع یمنی، بیش از ۳۰ شهید برجای گذاشت. در واکنش به این حوادث، کارشناسان حقوقی یمن با مقایسه الگوی حملات عربستان با عملیات نظامی رژیم‌صهیونیستی در غزه و لبنان، هدف قرار دادن خانه‌های مسکونی، زنان، کودکان و نیروهای امدادی را نقض آشکار قواعد حقوق بشردوستانه بین‌المللی دانستند. عمر الحمید، استاد حقوق بین‌الملل نیز با استناد به کنوانسیون چهارم ژنو و اساسنامه رم، بر ضرورت مستندسازی این حملات و پیگرد حقوقی عاملان آنها تأکید کرد.

در همین زمینه، علی صالح تیسیر، رئیس کمیسیون ملی حقوق‌بشر یمن، حمله به بنی‌حشیش را اقدامی عامدانه دانست و مدعی شد هدف از چنین حملاتی، تضعیف حمایت مردمی از مقاومت و واداشتن جامعه یمن به عقب‌نشینی است. عبده اللقیس، کارشناس حقوقی یمن، نیز با اشاره به سیاست ارعاب و فشار علیه ملت‌های منطقه تأکید کرد که کشتار غیرنظامیان نه‌تنها اراده ملت‌ها را درهم نمی‌شکند، بلکه بر انگیزه آنها برای ایستادگی می‌افزاید. مقام‌های یمنی در پی این حمله خواستار مستندسازی جنایات، پاسخگویی عاملان و پیگیری پرونده در مجامع بین‌المللی شدند.



همکاری دمشق و ریاض در تقابل با انصارالله

در پی انتشار گزارش‌هایی درباره همکاری نظامی و آموزشی سوریه با عربستان در جنگ یمن، ابعاد تازه‌ای از مناسبات دفاعی دمشق و ریاض مطرح شده است. خبرگزاری رویترز به نقل از مقام‌های نظامی سوری و یک مقام ارشد آمریکایی گزارش داد که دمشق در زمینه‌های نظامی و آموزشی از عربستان در تقابل با انصارالله حمایت می‌کند. با این حال، مقام‌های سوری ضمن تأکید بر روابط دفاعی با ریاض، گزارش‌های مربوط به استقرار نیروهای نظامی در این مرحله را زودهنگام دانسته‌اند. این موضع‌گیری در حالی صورت می‌گیرد که جزئیات رسمی درباره دامنه و ماهیت همکاری دو کشور همچنان منتشر نشده است.

خبرگزاری فرانسه از احتمال استقرار هزاران نظامی سوری در عربستان و یمن خبر داده و مدعی شده که بخشی از این نیروها پیش‌تر وارد منطقه شده‌اند. انتشار این گزارش‌ها با افزایش تحرکات دیپلماتیک و نظامی میان دمشق و ریاض همزمان شده است‌؛ به‌ویژه آن‌که ابومحمد جولانی، رئیس سوریه، طی کمتر از یک ماه دو بار با محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان، دیدار کرده و در سفر اخیر خود به ریاض توافق دفاعی مشترکی را با طرف سعودی به امضا رسانده است. در همین ارتباط، یک مقام ارشد سعودی نیز با تأیید برگزاری تمرین‌های نظامی مشترک اعلام کرد ریاض که در بازسازی ارتش سوریه مشارکت دارد، می‌تواند از تجربیات نظامیان سوری در مقابله با گروه‌های مسلح بهره بگیرد. مجموعه این تحولات، از گسترش همکاری‌های امنیتی و دفاعی دمشق و ریاض حکایت دارد و احتمال پیوند خوردن بازسازی ساختار نظامی سوریه با معادلات امنیتی جنگ یمن را مطرح می‌کند.