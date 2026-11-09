به گزارش خبرگزاری مهر، محمد نصیری سرپرست اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی استان تهران در آستانه هفته کتاب، این هفته را فرصتی مغتنم برای یادآوری اهمیت کتابخوانی و پاسداشت مروجان کتاب دانست و اظهار کرد: ۷۹۳ عنوان برنامه در کتابخانه‌های عمومی استان تهران برگزار می‌شود که تجدید میثاق با آرمان‌های بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و شهدا، افتتاح و بازگشایی ۵ باب کتابخانه و دو کتابخانه سیار، آیین بزرگداشت هفته کتاب، پویش‌های کتابخوانی، نشست‌های نقد و بررسی کتاب، برپایی میز خدمت در محل نماز جمعه و حضور روسای شهرستان‌ها در تریبون نماز جمعه، مسابقات فرهنگی، محافل ادبی و کارگاه‌های آموزشی از جمله این برنامه‌هاست.

تجدید میثاق کتابداران با آرمان‌های امام (ره)

وی با اشاره به برنامه تجدید میثاق کتابداران افزود: جمعی از کتابداران استان تهران به نمایندگی از خانواده بزرگ کتابداران کشور، صبح سه‌شنبه ۱۹ آبان‌ماه با حضور در حرم مطهر بنیانگذار انقلاب اسلامی و تقدیم تاج گل، با آرمان‌های ایشان تجدید میثاق می‌کنند. پس از آن نیز با حضور در مزار شهدا و اهدای گل، یاد و نام آنان را گرامی می‌دارند.

افتتاح و بازگشایی ۵ باب کتابخانه و راه‌اندازی دو کتابخانه سیار

سرپرست اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی استان تهران درباره پروژه‌های عمرانی گفت: همزمان با هفته کتاب، کتابخوانی و کتابدار در سال ۱۴۰۵، ۵ باب کتابخانه عمومی و دو کتابخانه سیار در شهرستان‌های پاکدشت، شهریار، رباط کریم، بهارستان، شهر قدس و ورامین افتتاح و بازگشایی می‌شود.

وی ادامه داد: از این میان، سه کتابخانه «مهر و ادب» در شهرستان شهریار، «ملک‌الشعرای بهار» در رباط کریم و «شهید مصطفوی» در بهارستان، پروژه‌های جدیدالتأسیس‌اند که ۸۵۰ متر مربع به زیربنای فضای مطالعاتی استان اضافه می‌کنند. همچنین دو کتابخانه «شهید بهشتی» در شهریار و «پروین اعتصامی» در پاکدشت به‌طور کامل بازطراحی و بازسازی شده‌اند و با ارائه خدمات نوین، دوباره در خدمت مخاطبان قرار می‌گیرند.

به گفته وی، یک دستگاه کامیونت کتابخانه سیار نیز در شهرستان‌ قدس افتتاح می‌شود و یک دستگاه کتابخانه سیار در شهرستان ورامین نیز پس از بازطراحی تجهیزات بازگشایی خواهد شد تا به ناوگان کتابخانه‌های سیار استان و کشور بپیوندد.

نشست‌های رونمایی و نقد و بررسی کتاب

نصیری با اشاره به برنامه‌های نشر و نویسندگان، گفت: نشست نقد و بررسی کتاب «مطهره قرآن» با حضور رضا جوکار، نویسنده اثر، ۲۳ آبان‌ماه از سوی اداره کتابخانه‌های شهرستان پاکدشت برگزار می‌شود. رونمایی از کتاب «آخرین کول‌انداز» با حضور طاهره ساکی، توسط اداره کتابخانه‌های شهرستان ورامین انجام خواهد شد. مراسم رونمایی از کتاب «خط خاک» نوشته سمیه جمالی، دوشنبه ۲۵ آبان در شهرستان ری و نشست نقد و بررسی کتاب «مرد پشت روزنامه» با حضور محبوبه زارع، چهارشنبه ۲۷ آبان در شهرستان پردیس برگزار خواهد شد.

تجلیل از کتابداران استان

وی افزود: به منظور تقدیر از مروجان کتاب و کتابداران نمونه استان روز ۲۶ آبان‌ماه کتابخانه مرکزی پارک شهر میزبان برگزاری مراسم تجلیل خواهد بود، این مراسم با حضور مسئولین ملی-استانی و جمعی از کتابداران و دوستداران کتاب در سالن اجتماعات کتابخانه مرکزی پارک شهر برگزار خواهد شد.

محافل ادبی و قرآنی

سرپرست اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی استان تهران در ادامه سخنانش به محافل ادبی اشاره کرد و گفت: محفل خوانش نثر پارسی با موضوع آشنایی با ابوالفضل بیهقی و خواندن بخش‌هایی از «تاریخ بیهقی» به‌مناسبت روز ملی نثر پارسی در کتابخانه اخوان رباط کریم برگزار می‌شود. همچنین عصر شعر «یاس کبود» در سوگ حضرت زهرا (س) ویژه دهه اول و دوم فاطمیه در کتابخانه ولایت قرچک و برنامه «شاعرانه با کتاب» در کتابخانه مهر ملارد با حضور اعضای کودک و نوجوان برپا می‌شود.

نصیری تصریح کرد: در ایام هفته کتاب، جلسات قرآنی با محوریت مفاهیم کاربردی آیات، تبیین سبک زندگی قرآنی و شرح مفاهیم اخلاقی و تربیتی قرآن توسط محفل قرآنی مصباح در کتابخانه شهید فتوحی‌شعار ورامین، جلسات آشنایی با اعجاز قرآن در کتابخانه شهید سلیمی ملارد و جلسات قرآنی با محوریت زندگی حضرت زهرا (س) در کتابخانه باباطاهر شهرستان تهران برگزار می‌شود.

جلسات مطالعاتی و نشست‌های کتاب‌خوان

وی درباره جلسات مطالعاتی گفت: سلسله نشست‌های تاریخ‌خوانی در کتابخانه شهید رجایی شهرستان تهران، نشست کتاب‌خوان با حضور مهدی میرکیایی، نویسنده حوزه کودک و نوجوان، در کتابخانه باباطاهر، جلسات مطالعاتی «فصل خوش نوجوانی» با معرفی و خوانش کتاب‌های حوزه نوجوانی در کتابخانه زنده‌یاد محمدی رباط کریم و سلسله نشست‌های نهج‌البلاغه‌خوانی در کتابخانه شهید احمد پازوکی پاکدشت در این ایام برگزار می‌شود.

مسابقات کتابخوانی و تقدیر از برگزیدگان لیگ کتاب‌خوانی مسجد، محله و کتابخانه

سرپرست اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی استان تهران با اشاره به مسابقات هفته کتاب افزود: مسابقه کتاب‌خوانی «بنویس» ویژه روز جهانی نویسنده در کتابخانه علامه دهخدا و مسابقه «او یک قهرمان ملی است» به مناسبت روز قهرمان ملی، با محوریت کتاب «از چیزی نمی‌ترسیدم؛ زندگینامه حاج قاسم سلیمانی» در کتابخانه بقیةالله (عج) شهرستان تهران برگزار می‌شود.

وی همچنین گفت: داوری مرحله استانی «لیگ کتابخوانی مسجد، محله و کتابخانه» با مشارکت گسترده اعضای کتابخانه‌های استان، چهارشنبه ۶ آبان‌ماه انجام و برگزیدگان معرفی شدند که در مراسم هفته کتاب مورد تقدیر قرار خواهند گرفت.

نصیری در پایان تصریح کرد: به‌مناسبت هفته کتاب و کتاب‌خوانی در مجموع بیش از ۷۹۳ فعالیت فرهنگی و ترویجی در محورهای بخش کودک، نمایشگاه و فروشگاه کتاب، معرفی کتاب، جلسات مطالعاتی، جلسات ادبی، کارگاه آموزشی، نشست‌های کتابخوان، مسابقات کتابخوانی، جلسات نقد و رونمایی کتاب و برنامه‌های مناسبتی در کتابخانه‌های عمومی استان تهران برگزار می‌شود که نشست‌های تخصصی با نویسندگان، جشن های کتاب کودک و نوجوان و نمایشگاه نقاشی و خاطره‌گویی با موضوع کتاب از جمله دیگر برنامه‌های شاخص اداره‌کل در این هفته است.