به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، «می‌توانی همه چیز را ببینی» به یک غول گیشه بدل شده و پس از چهار هفته اکران، ۸۰ میلیون دلار در آمریکای شمالی فروخته است.

با این سرعت فروش، این فیلم A۲۴ که درباره الیزابت هولمز کلاهبردار کمپانی ترانوس است باید از مرز فروش ۱۰۰ میلیون دلار در داخل آمریکا عبور کند و به نقطه عطفی بسیار چشمگیر برای یک مستند تقریباً ۳ ساعته برسد.

در آخر هفته‌ای که گذشت، «می‌توانی همه چیز را ببینی» در چهارمین هفته اکران خود، ۸.۸ میلیون دلار از نمایش در ۲۴۷۳ سینما به دست آورد که هرچند کاهشی ۲۳ درصدی به نسبت هفته پیش است، اما کمترین کاهش محسوب می‌شود.

به این ترتیب این فیلم به دومین مستند غیرموسیقایی پرفروش تاریخ آمریکای شمالی بدل شده و بالاتر از «رژه پنگوئن‌ها» محصول ۲۰۰۵ (۷۷ میلیون دلار) و پشت سر فیلم «فارنهایت ۹/۱۱» ساخته مایکل مور در سال ۲۰۰۵ (۱۱۹ میلیون دلار) قرار گرفته است.

«می‌توانی همه چیز را ببینی» با تمام بلیت‌هایش در اروپا هم فروخته شده و شور و هیجان زیادی برای اکران آن وجود دارد. این فیلم هنوز به صورت بین‌المللی اکران نشده و از پایان نوامبر به صورت تدریجی اکران آن در دیگر نقاط جهان شروع خواهد شد.

این فیلم برای این که بتواند رکوردهای گیشه جهانی ژانر مستند را بشکند، باید روی مخاطبان خارجی حساب کند. «فارنهایت ۹/۱۱» با ۱۰۳ میلیون دلار فروش خارجی و ۲۲۲ میلیون دلار فروش جهانی، بزرگترین مستند تاریخ است و پس از آن «رژه پنگوئن‌ها» با ۴۹ میلیون دلار فروش خارجی و ۱۲۷ میلیون دلار فروش جهانی قرار دارد.

تبلیغات دهان به دهان در تحسین «می‌توانی همه چیز را ببینی» پس از نمایش جهانی غافلگیرکننده در جشنواره فیلم تلوراید و تقویت این موفقیت با بهترین نقدهای سال موجب چنین موفقیتی برای این فیلم شدند.

این مستند با افتتاحیه ۱۵ میلیون دلاری در اواسط اکتبر، همچنان از استقبال تماشاگران برخوردار است و بسیاری از تماشاگران برای تماشای این فیلم عجیب‌تر از داستان یک بار دیگر راهی سینماها می‌شوند.

«می‌توانی همه چیز را ببینی» به کارگردانی ناتان فیلدر و لنس اوپنهایم، در طول سه سال ساخته شده و از زمانی شروع می‌شود که هولمز، بنیانگذار شرکت فناوری سلامت ترانوس، برای حکم ۱۱ سال زندان خود به جرم کلاهبرداری از سرمایه‌گذاران آماده می‌شود.

با توجه به اینکه فیلم‌ها و برنامه‌های تلویزیونی زیادی درباره هولمز ساخته شده، استقبال از این مستند غافلگیرکننده است. ظهور و سقوط دراماتیک او در سریال «ترک تحصیل» از شبکه هولو با بازی آماندا سایفرد و همچنین «مخترع: به دنبال خون در سیلیکون ولی» ساخته الکس گیبنی از فیلم‌های مهمی هستند که درباره وی ساخته شده‌اند.

برای ساخت این فیلم پنهان‌کاری تمام عیاری انجام شد و تا حدود یک ماه قبل از اکرانش در سینماها کسی از ساخت آن خبر نداشت. این مستند توانسته است از چندین اکران بزرگ پاییزی، از جمله «پرایم تایم» با بازی رابرت پتینسون (۴۶ میلیون دلار تا به امروز)، ماجراجویی کمیک‌بوکی دی‌سی «کلی‌فیس» (۵۶ میلیون دلار تا به امروز)، تریلر بقا «قلب هیولا» با بازی برد پیت (۶۷ میلیون دلار) و اقتباس کالین هوور از «وریتی» با بازی آن هاتاوی و داکوتا جانسون (۷۵ میلیون دلار) پیشی بگیرد. همه این فیلم‌ها با کمپین‌های بازاریابی چند میلیون دلاری چند ماهه تقویت شده بودند.

«می‌توانی همه چیز را ببینی» اکنون به سومین فیلم بزرگ داخلی استودیوی مستقل A۲۴ بدل شده و از فیلم اسکاری «همه چیز، همه جا، به یکباره» (با فروش ۷۷ میلیون دلار) در سال ۲۰۲۲ پیشی گرفته و تنها «اتاق‌های پشتی» (۱۹۷ میلیون دلار) و «مارتی سوپریم» (۹۶ میلیون دلار) را پیش رو دارد تا به پرفروش ترین فیلم این کمپانی بدل شود. این فیلم که با بودجه ۷ میلیون دلاری تولید شده، در هر حال سود بسیار خوبی را نصیب این کمپانی خواهد کرد.

الیزابت هولمز پس از آن که سال ۲۰۲۲ به کلاهبرداری از سرمایه‌گذاران متهم و محکوم شد، همچنان به بی‌گناهی خود باور داشت و به دنبال فرصتی برای بیان حقیقت از دیدگاه خودش بود. وی سال ۲۰۰۳ شرکت ترانوس را بنیان گذاشت و اوایل دهه ۲۰۱۰ ادعا کرد با ایجاد روش‌هایی که تنها به حجم بسیار کمی از خون نیاز دارد (نمونه‌ای که با سوزن از نوک انگشت گرفته می‌شود)، آزمایش خون را متحول کرده است. سال ۲۰۱۵، فوربز بر اساس ارزش‌گذاری ۹ میلیارد دلاری شرکت، هولمز را جوان‌ترین و ثروتمندترین میلیاردر زن خودساخته آمریکا خواند. اما سال بعد، با مطرح شدن اتهام‌ کلاهبرداری در ادعاهای وی، نام او را در مقاله‌ «۱۹ رهبر ناامیدکننده جهان» قرار گرفت.

افشای کلاه‌برداری این شرکت با طرح ادعاهای نادرست یا اغراق‌آمیز درباره دقت فناوری آزمایش خون این شرکت، توسط وال استریت ژورنال صورت پذیرفت. بنابر حکم کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا، هولمز جریمه‌ای ۵۰۰ هزار دلاری را به حساب خزانه دولت واریز کرد و شرکتش موظف شد ۱۸.۹ میلیون سهم از مجموع سهام خود را به سرمایه گذاران عودت دهد.

هولمز همچنین به تحمل ۱۱ سال و سه ماه حبس محکوم شد و قرار بود از ۳۰ ماه می ۲۰۲۳ دوران محکومیت خود را آغاز کند.