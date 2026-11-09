به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام ناصر هدایتی در همایش طلایه‌داران تبلیغ اسفراین با تسلیت ایام فاطمیه اظهار کرد: زمان، زمان بسیار سختی است و تکلیف ما چند برابر شده است؛ دیگر مثل قبل نیست که بگوییم در خانه بنشینیم و هر یک از ما به هر عنوانی که باشیم، تکلیفی بر عهده داریم.

وی با تشریح ابعاد جنگ ترکیبی دشمن افزود: امروز دشمن در سه سطح کار می‌کند؛ سطح اول نظامی است که مدیریت آن بر عهده نیروهای مسلح، سطح دوم اقتصادی است که وظیفه دولت است و سطح سوم فرهنگی است که افسران آن عناصر فرهنگی هستند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان شمالی با تاکید بر اینکه بالاترین قدرت ما تکیه بر اهل بیت (ع) است، تصریح کرد: در جنگ اخیر معجزاتی رخ داد که باید برای مردم تبیین شود.

هدایتی با هشدار نسبت به عمق تهاجم فرهنگی دشمن گفت: متأسفانه بعضا شاهد رفتارهایی هستیم که نشان می‌دهد فضای فرهنگی بسیار خراب‌تر از تصور ماست و کار ما بسیار سنگین است.

وی با دعوت به اتحاد و پرهیز از ناامیدی بیان کرد: دولتمردان با سختی‌های فراوانی در حال خدمت‌رسانی هستند. اشکالات را باید بپذیریم و مطالبه‌گری منصفانه کنیم، اما نباید اجازه دهیم مردم ناامید شوند.

هدایتی در پایان با اشاره به جایگاه ایام فاطمیه گفت: در این ایام علاوه بر سوگواری، باید از سیره حضرت زهرا (س) در زمینه مسئولیت‌پذیری، خانواده و تربیت برای مردم بگوییم و معلمان، اساتید و مسئولان هیئت‌ها از تریبون‌های خود برای تبیین حقایق استفاده کنند.