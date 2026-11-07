به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود عابد گفت: در نخستین حادثه که ساعت ۲۲:۵۶ شب گذشته در مظفرآباد صفاشهر رخ داد، هفت نفر بر اثر مسمومیت با گاز مونوکسید کربن مصدوم شدند.

وی افزود: پس از اعلام حادثه به مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵، کارشناسان اورژانس با دو دستگاه آمبولانس به محل اعزام شدند و پس از انجام اقدامات درمانی پیش‌بیمارستانی، هر هفت مصدوم برای ادامه روند درمان به بیمارستان سیدالشهدا قادرآباد انتقال یافتند.

رئیس مرکز اورژانس فارس ادامه داد: در حادثه دیگری که ساعت ۰۳:۳۱ بامداد امروز در شهرک گلهای شیراز گزارش شد، چهار نفر بر اثر مسمومیت با گاز مونوکسید کربن مصدوم شدند.

عابد بیان کرد: بلافاصله پس از دریافت گزارش، یک تیم عملیاتی اورژانس به محل حادثه اعزام شد و هر چهار مصدوم پس از دریافت خدمات درمانی پیش‌بیمارستانی در محل، درمان شدند و نیازی به انتقال به بیمارستان نداشتند.