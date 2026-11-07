حیدر دشتی‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بارش‌های رگباری شبانه‌روز گذشته در استان اظهار کرد: در پی این بارندگی‌ها، ریزش کوه و سنگ در ۲۰ نقطه از محورهای مواصلاتی استان رخ داد که بلافاصله نیروهای راهداری برای پاکسازی و ایمن‌سازی مسیرها به مناطق درگیر اعزام شدند.

وی افزود: بر اساس گزارش‌های دریافتی از ادارات راهداری شهرستان‌ها و بررسی دوربین‌های پایش تصویری مرکز مدیریت راه‌های استان، بارش باران در هشت شهرستان ایلام ثبت شده است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان ایلام با اشاره به حجم عملیات انجام‌شده بیان کرد: در این عملیات، ۷۴ راهدار با استفاده از ۴۶ دستگاه ماشین‌آلات سنگین و نیمه‌سنگین، عملیات ریزش‌برداری و پاکسازی محورهای آسیب‌دیده را انجام دادند.