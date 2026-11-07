به گزارش خبرگزاری مهر، این مراسم با حضور سردار سرتیپ پاسدار علی بلالی مشاور عالی فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، محمدرضا کلباسی مسجدشاهی رئیس دانشگاه ملی مهارت و حسین سیف‌امیرحسینی مدیرعامل مؤسسه فرهنگی هنری شهدای غدیر و جمعی از مقامات و مسئولان برگزار شد.

در این آیین که در سالن اجتماعات بوستان سرلشکر شهید منفردنیاکی برگزار شد، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهید حسن طهرانی‌مقدم و شهدای والامقام عرصه دفاع و اقتدار موشکی کشور، پیام حجت‌الاسلام والمسلمین شیخ حسین انصاریان، استاد اخلاق، مفسر قرآن کریم و خطیب برجسته کشور، قرائت شد.

همچنین در بخش دیگری از این مراسم، از خانواده‌های معظم سرداران شهید طهرانی‌مقدم، حاجی‌زاده، باقری، شیخیان و طاهرپور به پاس ایثار، فداکاری و نقش ماندگار آنان در پاسداشت فرهنگ شهادت و آرمان‌های والای انقلاب اسلامی تجلیل و قدردانی به عمل آمد.

این آیین در پانزدهمین سالگرد شهادت سردار حسن طهرانی‌مقدم، فرصتی برای بازخوانی میراث علمی، مدیریتی و راهبردی آن شهید والامقام و یادآوری نقش نسل پیشگام در شکل‌گیری و توسعه توانمندی‌های دفاعی و موشکی جمهوری اسلامی ایران بود