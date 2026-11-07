فرهاد گودرزی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در پی بارش‌های اخیر و با هدف مدیریت شرایط ناشی از بارندگی و تأمین ایمنی تردد، تیم‌های عملیاتی راهداری بروجرد با حضور میدانی عوامل اجرایی، عملیات رفع آب‌گرفتگی در محور خرم‌آباد ـ بروجرد و مسیر دسترسی به شهرک صنعتی را انجام دادند.

وی با تأکید بر اهمیت سرعت عمل نیروهای راهداری در رفع مشکلات جاده‌ای افزود: با توجه به حساسیت محورهای بین‌شهری و اهمیت مسیر دسترسی به شهرک صنعتی برای تردد خودروهای سنگین، نیروها و تجهیزات راهداری در وضعیت آماده‌باش قرار دارند تا از بروز اختلال در جریان ترافیک جلوگیری شود.

رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای بروجرد ادامه داد: این عملیات با هدف رفع لغزندگی سطح جاده و جلوگیری از تجمع آب در نقاط حساس انجام شد و با پایان اقدامات اجرایی، مسیرهای یادشده به‌طور کامل بازگشایی شده و تردد در آن‌ها به وضعیت عادی بازگشته است.