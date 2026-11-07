به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی ترکمان ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اهمیت توسعه صنایع تبدیلی و غذایی در افزایش ارزش افزوده محصولات کشاورزی اظهار کرد: توسعه این صنایع یکی از راهبردهای مهم وزارت جهاد کشاورزی برای جلوگیری از خام فروشی، کاهش ضایعات محصولات کشاورزی، تکمیل زنجیره ارزش و ایجاد اشتغال پایدار به‌ویژه در مناطق روستایی است.

وی با تفکیک آمار مجوزهای صادر شده در نیمه نخست سال گفت: ۴۶ فقره مجوز صادر شده ۹ فقره پروانه بهره‌برداری با ظرفیت اسمی ۱۱۰ هزار و ۷۹۰ تن و اشتغالزایی ۱۴۸ نفر صادر شده و ۳۷ فقره جواز تاسیس نیز با ظرفیت ۱۳۲ هزار و ۴۱۵ تن و پیش‌بینی اشتغال ۵۵۷ نفر به متقاضیان اختصاص یافته است.

مدیر صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی استان همدان افزود: ۳۷ فقره جواز تاسیس صادر شده زمینه اجرای طرح‌های جدید فرآوری محصولات کشاورزی را فراهم می‌کند و امیدواریم با تکمیل این طرح‌ها ظرفیت فرآوری محصولات در استان افزایش یابد و ۹ واحد دارای پروانه بهره‌برداری نیز هم‌اکنون در مدار تولید قرار دارند.

وی ادامه داد: مجموع ظرفیت اسمی واحدهای بهره‌برداری شده و طرح‌های دارای جواز تاسیس به بیش از ۲۴۳ هزار تن می‌رسد و مجموع اشتغال ایجاد شده و پیش‌بینی‌ شده در این بخش نیز ۷۰۵ نفر است که نشان‌ دهنده نقش مهم صنایع تبدیلی در رونق اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی در استان است.

ترکمان تکمیل زنجیره ارزش محصولات کشاورزی از مزرعه تا سفره را از اولویت‌های سازمان جهاد کشاورزی استان دانست و تصریح کرد: همدان با برخورداری از ظرفیت تولید محصولات متنوعی همچون سیب‌زمینی، سیر، انگور، گردو، عسل و فرآورده‌های دامی توانمندی بالایی برای توسعه صنایع فرآوری و غذایی دارد و باید از این ظرفیت در راستای افزایش درآمد کشاورزان استفاده شود.

وی با اشاره به اقدامات حمایتی سازمان برای جذب سرمایه‌گذاران خاطرنشان کرد: تسهیل فرآیند صدور مجوزها، پیگیری تامین تسهیلات بانکی، بهره‌گیری از مشوق‌های قانونی و همکاری با مسئولان استانی به‌ ویژه استانداری همدان از جمله اقدامات انجام‌ شده برای رفع موانع و تسریع در اجرای طرح‌های صنایع تبدیلی و غذایی است.

ترکمان در پایان با ترسیم چشم‌انداز آینده این حوزه گفت: برنامه ما در سال‌های آینده علاوه بر افزایش کمی واحدهای صنایع تبدیلی حرکت به سمت ارتقای کیفیت، استفاده از فناوری‌های نوین و توسعه صنایع دانش‌بنیان است چراکه این صنایع با تولید محصولات دارای ارزش‌ افزوده بالا و قابلیت رقابت در بازارهای داخلی و خارجی می‌توانند جایگاه استان همدان را ارتقا دهند.