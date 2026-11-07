به گزارش خبرنگار مهر، سیدمهدی محصل پیش از ظهر امروز در گفتگو با خبرنگاران از انجام بیش از ۱۹۰۰ مورد تصویربرداری ام‌آرآی در بیمارستان امام رضا(ع) قم خبر داد و گفت: این خدمت در مرحله افتتاح آزمایشی بخش و به‌صورت رایگان در اختیار بیمه‌شدگان قرار گرفته است.

مدیر درمان تأمین اجتماعی استان قم با گرامیداشت ۱۷ آبان، روز رادیولوژی، توسعه خدمات تشخیصی و درمانی را از محورهای افزایش دسترسی بیمه‌شدگان به خدمات تخصصی دانست.

وی گفت: در حال حاضر شش متخصص رادیولوژی در مراکز درمانی تأمین اجتماعی استان مشغول ارائه خدمت هستند و از سال گذشته پنج متخصص جدید به مجموعه افزوده شده‌اند. با احتساب متخصصی که پیش‌تر در این مراکز فعالیت داشت، شمار متخصصان رادیولوژی به شش نفر رسیده است.

محصل افزود: رادیوگرافی، سونوگرافی، سی‌تی‌اسکن، ام‌آرآی و سنجش تراکم استخوان از جمله خدمات تصویربرداری و تشخیصی است که متخصصان این حوزه به بیمه‌شدگان ارائه می‌کنند.

خدمات تصویربرداری تخصصی گسترش یافته است

مدیر درمان تأمین اجتماعی استان قم با اشاره به راه‌اندازی دستگاه ام‌آرآی در بیمارستان امام رضا(ع) از سال گذشته گفت: فراهم‌شدن این امکان، دسترسی بیمه‌شدگان به یکی از خدمات پیشرفته تصویربرداری را در مراکز درمانی تأمین اجتماعی استان میسر کرده است.

وی تأکید کرد: ارائه خدمت ام‌آرآی در قم از مطالبات بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی بود که با حمایت سازمان تأمین اجتماعی و همراهی مسئولان استانی محقق شد.

محصل خاطرنشان کرد: ارائه رایگان این خدمت و استقبال بیمه‌شدگان از آن، اهمیت توسعه زیرساخت‌های تشخیصی و تخصصی را نشان می‌دهد و این اقدام با هدف ارتقای کیفیت خدمات درمانی، کاهش هزینه‌های بیمه‌شدگان و افزایش رضایتمندی آنان دنبال می‌شود.