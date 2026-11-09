به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «لوتری‌ها» به نویسندگی و کارگردانی سیما شکری، از ۱۷ تا ۳۰ آبان در تماشاخانه «صحنه آبی» روی صحنه می‌رود.

این اثر پس از ۶ ماه تمرینات فشرده آماده اجرا شده است؛ جایی که ۱۷ هنرجوی کارگاه بازیگری، پس از تجربه نمایش «مکبث»، دومین حضور خود را تجربه می‌کنند.

«لوتری‌ها» اقتباسی آزاد از نمایشنامه «ننه دلاور» اثر برتولت برشت است که با اتکا به تمرینات روان‌تنی (سایکوفیزیکال) گروتوفسکی و رویکرد «تئاتر بی‌چیز» شکل گرفته است. این نمایش با بهره‌گیری از حرکات فرم، بدن و دیالوگ‌های پرشمار، فضایی تأثیرگذار را برای مخاطبان خلق می‌کند.

علاقه‌مندان می‌توانند برای تهیه بلیت به سایت تیوال مراجعه کنند.