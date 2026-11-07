به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم قرعه‌کشی مسابقات بوکس چهارمین دوره بازی‌های المپیک جوانان داکار ۲۰۲۶ برگزار شد و نماینده کشورمان حریف خود را شناخت.

بر اساس قرعه‌کشی انجام‌شده، مارین گل‌زاده، تنها ملی‌ پوش بوکس کشورمان در این رقابت‌ها، در دور نخست با قرعه استراحت مواجه شد و در نخستین مبارزه خود باید به مصاف برنده دیدار نمایندگان فرانسه و برزیل برود.

گل‌زاده روز دوشنبه ۱۸ آبان‌ماه روی رینگ خواهد رفت تا رقابت خود را در این رویداد مهم بین‌المللی آغاز کند.

هدایت تنها نماینده بوکس ایران در بازی‌های المپیک جوانان داکار برعهده مریم جمشیدی‌کیا است.