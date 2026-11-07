سرهنگ عبدالرضا سورانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی دریافت اطلاعاتی مبنی بر نگهداری غیرقانونی سوخت در یکی از مناطق شهرستان تیران و کرون، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی این فرماندهی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و بررسی‌های فنی، محل نگهداری سوخت را شناسایی کردند و پس از هماهنگی با مرجع قضائی، از محل مورد نظر که یک گلخانه بود، بازرسی کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان تیران و کرون ادامه داد: در این بازرسی، ۲۸ هزار لیتر گازوئیل که خارج از شبکه رسمی توزیع و به صورت غیرقانونی نگهداری می‌شد، کشف شد.

وی با اشاره به شناسایی یک متهم در این پرونده گفت: برای فرد متخلف پرونده تشکیل و اقدامات قانونی برای رسیدگی به این موضوع انجام شد.

دستگیری عامل تیراندازی کمتر از ۷۲ ساعت پس از نزاع

سورانی در ادامه از پایان فرار عامل تیراندازی در منطقه صنعتی رضوانشهر خبر داد و اظهار کرد: در پی وقوع نزاع و درگیری میان تعدادی از افراد در این منطقه صنعتی، یکی از افراد حاضر در درگیری با استفاده از یک قبضه سلاح کلت اقدام به تیراندازی کرد و پس از آن به همراه فرد دیگری از محل متواری شد.

وی افزود: با هماهنگی دادستان شهرستان، رسیدگی به این پرونده به صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت و تحقیقات تخصصی برای شناسایی و دستگیری عاملان درگیری آغاز شد.

فرمانده انتظامی شهرستان تیران و کرون با اشاره به بررسی‌های انجام‌شده تصریح کرد: تحقیقات پلیس نشان داد تعدادی از کارگران شاغل در منطقه صنعتی بر سر مسائل شخصی با یکدیگر درگیر شده‌اند و یکی از افراد که دارای سوابق مجرمانه نیز بوده، در جریان این نزاع اقدام به تیراندازی هوایی کرده است.

وی ادامه داد: مأموران با اقدام به‌موقع، ۶ نفر از عوامل اصلی نزاع را در محل دستگیر کردند و در ادامه نیز با پیگیری‌های اطلاعاتی و عملیاتی، عامل تیراندازی کمتر از ۷۲ ساعت پس از وقوع حادثه شناسایی و دستگیر شد.

سورانی خاطرنشان کرد: برای متهمان این پرونده تشکیل پرونده شده و آنان برای ادامه روند رسیدگی و طی مراحل قانونی به مرجع قضائی تحویل داده شدند.

وی در پایان با تأکید بر برخورد قاطع پلیس با هرگونه اقدام مخل نظم و امنیت عمومی گفت: شهروندان در صورت اطلاع از فعالیت‌های غیرقانونی، از جمله قاچاق و دپوی غیرمجاز سوخت، موضوع را از طریق تماس با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند و پلیس نیز با افرادی که بخواهند امنیت و آرامش عمومی را خدشه‌دار کنند، برابر قانون برخورد خواهد کرد.