به گزارش خبرگزاری مهر، جابر خوشگرد، رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج از مهار آتش‌سوزی یک واحد تجاری در منطقه کیانمهر و نجات ۲۳ نفر از ساکنان این ساختمان خبر داد و اظهار کرد: این حادثه در طبقه همکف یک ساختمان پنج‌طبقه در محدوده ملت شرقی کیانمهر رخ داد و دود ناشی از حریق به طبقات بالایی سرایت کرد.

وی افزود: آتش‌نشانان ایستگاه‌های ۱۴ و ۲۴ با اعزام به محل، آتش را مهار و از گسترش آن جلوگیری کردند.

خوشگرد گفت: ۲۳ نفر از ساکنان به دلیل انتشار دود، دچار دودگرفتگی شدند که با تلاش آتش‌نشانان از ساختمان خارج و به محل امن منتقل شدند.

وی افزود: برای امدادرسانی به این حادثه، هشت نیروی عملیاتی با سه دستگاه خودروی امدادی به محل اعزام شدند.