به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی کیانی، رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرج از آماده‌باش کامل ناوگان ماشین‌آلات و تجهیزات عملیاتی این سازمان در پی هشدارهای هواشناسی خبر داد و اظهار کرد: تمامی ظرفیت‌های عملیاتی سازمان برای پشتیبانی از خدمات مدیریت شهری و پاسخگویی سریع به شرایط اضطراری بسیج شده است.

وی افزود: بررسی فنی تجهیزات، حفظ آمادگی ناوگان و هماهنگی نیروهای عملیاتی برای مقابله با پیامدهای احتمالی بارندگی در دستور کار قرار دارد.

کیانی از شهروندان خواست هشدارهای هواشناسی و توصیه‌های ایمنی را جدی بگیرند و از ترددهای غیرضروری در شرایط نامساعد جوی خودداری کنند.