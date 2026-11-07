به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی مظاهری از قضات با سابقه دستگاه قضائی، به عنوان دادستان جدید مرکز استان اصفهان منصوب شد.

مظاهری پیش از این مسئولیت‌های مختلفی را در مجموعه دستگاه قضائی بر عهده داشته و مدیرکلی حفاظت و اطلاعات سازمان زندان‌ها، معاونت حفاظت و اطلاعات دادگستری استان اصفهان و معاونت دادستانی اصفهان از جمله سوابق اجرایی و مدیریتی وی است.

وی در طول فعالیت خود در حوزه‌های مختلف قضائی و نظارتی حضور داشته و در سوابق کاری او، پیگیری و مقابله با تخلفات و مفاسد نیز دیده می‌شود.

دادستان جدید مرکز استان اصفهان با آغاز مسئولیت خود، عهده‌دار مدیریت دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان و پیگیری وظایف قانونی این مجموعه در حوزه‌های مختلف قضائی خواهد بود.

پیش از این، سید محمد موسویان از خردادماه سال ۱۴۰۱ مسئولیت دادستانی مرکز استان اصفهان را بر عهده داشت.