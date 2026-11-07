به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمود علی‌پور ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: در پی اقدامات اطلاعاتی و رصد فعالیت باندهای قاچاق مواد مخدر، مأموران انتظامی از قصد تعدادی از قاچاقچیان مسلح برای انتقال محموله مواد مخدر با استفاده از موتورسیکلت‌های سنگین و تیزرو در محورهای کویری و کوهستانی مطلع شدند.

وی افزود: مأموران با پشتیبانی اطلاعاتی، محورهای احتمالی تردد قاچاقچیان را تحت کنترل قرار دادند و در جریان عملیات، دو دستگاه موتورسیکلت سنگین را در یکی از محورهای فرعی و کوهستانی شناسایی و تعقیب کردند.

جانشین فرمانده انتظامی خراسان جنوبی بیان کرد: راکبان موتورسیکلت‌ها با وجود دستور ایست پلیس از توقف خودداری کرده و به سمت مأموران تیراندازی کردند.

علی‌پور ادامه داد: مأموران پس از طی مسافتی و در جریان درگیری، برتری عملیاتی خود را به قاچاقچیان تحمیل کردند و این افراد با استفاده از تاریکی شب و عوارض طبیعی منطقه از محل متواری شدند.

وی با اشاره به پاکسازی محل درگیری گفت: مأموران در جریان بررسی منطقه، ۱۶۰ کیلوگرم تریاک کشف کردند و در ارتباط با این پرونده نیز دو متهم دستگیر شدند.

جانشین فرمانده انتظامی خراسان جنوبی با تأکید بر تداوم مقابله با قاچاق مواد مخدر تصریح کرد: پلیس با اشراف اطلاعاتی و حضور محسوس و نامحسوس در نقاط مختلف استان، اجازه نخواهد داد قاچاقچیان مواد مخدر و مخلان نظم و امنیت در هیچ نقطه‌ای احساس امنیت کنند و برخورد با آنان قاطع و ضربتی خواهد بود.