به گزارش خبرنگار مهر، مسعود امامی‌یگانه بعد از ظهر شنبه در جریان سفر وزیر صنعت، معدن و تجارت به استان اردبیل در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: تأمین مالی واحدهای صنعتی، تأمین ارز خرید مواد اولیه و ساماندهی ثبت سفارش‌های انجام‌شده از خواسته‌های بخش تولید استان است که در این سفر پیگیری می‌شود.

وی تأمین سوخت واحدهای تولیدی با نزدیک شدن فصل سرما را از دیگر موضوعات مورد بررسی دانست و افزود: ساماندهی پهنه‌های معدنی در اختیار وزارت صمت نیز در دستور کار است.

استاندار اردبیل با اشاره به پروژه بزرگ آهن اسفنجی استان گفت: تأمین بودجه لازم برای تکمیل این طرح پیگیری می‌شود تا زمینه بهره‌برداری از آن در سال آینده فراهم شود.