علی‌اصغر صفری‌راد در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: جریان گاز روستاهای گازه، کسمت، ایروه، ده‌نثار، دره‌اشکفت، شبانکش و کولوی دره اناران در بخش پاپی شهرستان خرم‌آباد وصل شده است.

وی با اشاره به علت قطعی گاز در این مناطق افزود: بارش‌های شدید اخیر و وقوع ریزش کوه موجب آسیب‌دیدگی خطوط توزیع گاز و قطع موقت جریان گاز در هشت روستای این بخش شد.

استقرار تیم‌های تخصصی برای ترمیم خطوط گاز

سرپرست مدیریت بحران استانداری لرستان ادامه داد: تیم‌های تخصصی، مهندسی و امدادی شرکت گاز استان در منطقه مستقر هستند و پس از تکمیل عملیات راه‌گشایی و پاکسازی مسیر توسط عوامل اجرایی، عملیات ترمیم خطوط، انجام آزمایش‌های ایمنی و وصل مجدد جریان گاز در روستای باقی‌مانده انجام خواهد شد.

صفری‌راد همچنین از مشترکان خواست برای حفظ ایمنی خود و خانواده‌هایشان، تا زمان حضور و بازرسی مستقیم کارشناسان امداد گاز در محل، از هرگونه دستکاری تجهیزات، رگلاتورها و شیرهای گاز خودداری کنند.