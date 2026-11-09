رضوان امامدادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: فرهنگ عمومی یکی از مؤلفه‌های مهم در افزایش تاب‌آوری اجتماعی و کاهش آسیب‌پذیری جامعه در شرایط بحرانی است و می‌تواند نقش مؤثری در تحقق اهداف پدافند غیرعامل ایفا کند.

وی افزود: چهاردهم آبان‌ماه در تقویم رسمی کشور به عنوان روز فرهنگ عمومی نام‌گذاری شده و هفته پدافند غیرعامل نیز فرصتی برای توجه بیشتر به ضرورت آمادگی، پیشگیری و کاهش آسیب‌پذیری جامعه در برابر تهدیدهاست.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی اردستان خاطرنشان کرد: انتخاب موضوع نقش فرهنگ عمومی در ارتقای مؤلفه‌های پدافند غیرعامل با هدف تبیین ارتباط میان این دو حوزه و بررسی ظرفیت‌های فرهنگی برای کاهش خسارت‌های انسانی و زیرساختی در شرایط بحرانی صورت گرفته است.

امامدادی تصریح کرد: پدافند غیرعامل به مجموعه اقداماتی گفته می‌شود که با هدف کاهش آسیب‌پذیری زیرساخت‌ها و حفاظت از جان انسان‌ها در شرایط بحرانی و جنگ انجام می‌شود و فرهنگ عمومی نیز مجموعه‌ای از باورها، رفتارها، آداب و رسوم رایج در جامعه را در بر می‌گیرد.

وی بیان کرد: ترویج همدلی، همبستگی اجتماعی و مسئولیت‌پذیری در میان مردم می‌تواند در زمان بروز بحران‌ها به افزایش تاب‌آوری جامعه کمک کند و زمینه حمایت متقابل شهروندان از یکدیگر را فراهم آورد.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی اردستان اضافه کرد: ضرورت دارد آموزش‌ها و برنامه‌های مرتبط با پدافند غیرعامل به بخشی از زندگی روزمره مردم تبدیل شود و صرفاً در قالب دستورالعمل‌های اداری و سازمانی باقی نماند.۹

امامدادی ادامه داد: در برخی کشورها، رعایت الزامات ایمنی و پیش‌بینی فضاهای پناهگاهی در ساخت‌وسازها به یک الزام عمومی تبدیل شده است؛ موضوعی که نشان می‌دهد چگونه می‌توان الزامات پدافند غیرعامل را از طریق فرهنگ‌سازی در جامعه نهادینه کرد.

وی یادآور شد: استفاده از ظرفیت هنر و رسانه برای ترویج فرهنگ آمادگی، پیشگیری، همدلی و مشارکت اجتماعی می‌تواند نقش مهمی در کاهش خسارت‌های ناشی از بحران‌ها داشته باشد.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی اردستان در پایان ابراز امیدواری کرد: با همکاری اعضای شورای فرهنگ عمومی و ستاد پدافند غیرعامل شهرستان، بتوان راهبردهای کاربردی و قابل اجرایی برای تقویت فرهنگ عمومی و ارتقای تاب‌آوری اجتماعی تدوین و عملیاتی کرد.