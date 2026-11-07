به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز رسانه امید، مجموعه «اچ‌تی‌وی» در قالب طنز موقعیت، ماجراهای یک اتاق خبر آمریکایی را در ۱۰ روز نخست جنگ آمریکا علیه ایران روایت می‌کند.

در این مجموعه، سه شخصیت به نام‌های جان، تونی و رابرت درباره اتفاقات جنگ گفتگو می‌کنند و اخبار را برای شخصی به نام دیوید مجری خبر، آماده می‌کنند. اختلاف‌نظرها و تصمیم‌های آن‌ها در تنظیم اخبار، موقعیت‌های طنزآمیزی را شکل می‌دهد که هر قسمت را به ماجرایی تازه تبدیل می‌کند.

«اچ‌تی‌وی» در دل این موقعیت‌ها، شیوه‌های جهت‌دهی به اخبار و تکنیک‌های تاثیرگذاری رسانه‌ها بر مخاطب را مطرح می‌کند و با نگاهی طنزآمیز، به اهمیت موضوع سواد رسانه‌ای و شناخت سازوکار شکل‌گیری روایت‌های خبری می‌پردازد.

این مجموعه که از جدیدترین تولیدات مرکز رسانه امید است، به کارگردانی اسماعیل عظیمی و تهیه‌کنندگی علی اصغر سلطانی‌نژاد تولید شده است و به‌زودی از تلویزیون پخش خواهد شد.