رضا جاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بدون تردید اکنون رسانه‌ها نقش بسیار مهمی در هدایت افکار عمومی و تبیین واقعیت‌ها بر عهده دارند.

وی با اشاره به تغییر ماهیت جنگ‌ها در جهان امروز افزود: اگر در گذشته جنگ‌ها بیشتر بر پایه تجهیزات نظامی و حمله به زیرساخت‌ها شکل می‌گرفت، اکنون بخش مهمی از جنگ‌ها در عرصه رسانه و افکار عمومی جریان دارد و در جنگ ترکیبی، دشمن تلاش می‌کند ذهن، باور، اعتماد و امید مردم را هدف قرار دهد و با ایجاد ناامیدی، جامعه را از درون تضعیف کند.

این کارشناس رسانه با بیان اینکه خبرنگاران نقش مهمی در حفظ امنیت روانی جامعه دارند، تصریح کرد: رسانه‌ها امروز تنها وظیفه انتقال خبر را بر عهده ندارند، بلکه به عنوان سنگربانان افکار عمومی باید با اطلاع‌رسانی دقیق، شفاف و مسئولانه، مانع از گسترش شایعات و اخبار نادرست شوند.

جاسمی ادامه داد: هر خبری که بتواند آرامش جامعه را حفظ کند، اعتماد عمومی را افزایش دهد و امید به آینده را تقویت کند، در حقیقت در راستای تقویت امنیت ملی و انسجام اجتماعی حرکت کرده است و در مقابل، انتشار اخبار غیرمستند و شتاب‌زده می‌تواند زمینه‌ساز نگرانی، بی‌اعتمادی و سوءاستفاده دشمنان شود.

وی تأکید کرد: خبرنگار حرفه‌ای باید همواره صحت خبر را بر سرعت انتشار آن مقدم بداند و اجازه ندهد رقابت رسانه‌ای موجب فاصله گرفتن از حقیقت شود.

عملیات روانی مهم‌ترین ابزار دشمن در جنگ ترکیبی و رسانه ای است

جاسمی با اشاره به شیوه‌های جنگ رسانه‌ای دشمن گفت: یکی از مهم‌ترین ابزارهای دشمن در جنگ ترکیبی، عملیات روانی و شناختی است و تولید اخبار جعلی، تحریف واقعیت‌ها، بزرگ‌نمایی مشکلات، نادیده گرفتن موفقیت‌ها، ایجاد دوقطبی‌های کاذب، استفاده از تصاویر و ویدئوهای تقطیع‌شده و بهره‌گیری گسترده از شبکه‌های اجتماعی، از مهم‌ترین روش‌هایی است که برای ایجاد ناامیدی و بی‌اعتمادی در جامعه به کار گرفته می‌شود.

وی افزود: دشمن تلاش می‌کند با انتشار اخبار هدفمند، احساس ناامنی، یأس و بی‌اعتمادی را در جامعه گسترش دهد و مردم را نسبت به آینده دلسرد کند، بنابراین رسانه‌های داخلی باید با روایت صحیح، به‌موقع و مستند، این توطئه‌ها را خنثی کنند.

این کارشناس رسانه با تأکید بر اهمیت سرعت همراه با دقت در اطلاع‌رسانی اظهار کرد: در فضای رسانه‌ای امروز، چنانچه روایت صحیح با تأخیر منتشر شود، روایت‌های نادرست جای آن را خواهند گرفت، به همین دلیل، رسانه‌های رسمی باید با حفظ دقت و رعایت اصول حرفه‌ای، در سریع‌ترین زمان ممکن به ابهامات پاسخ دهند و اجازه ندهند شایعات به مرجع خبری مردم تبدیل شود.

وی افزود: حضور فعال خبرنگاران در میدان روایت، پاسخگویی شفاف مسئولان و دسترسی آسان مردم به اطلاعات صحیح، از مهم‌ترین عوامل موفقیت در مقابله با جنگ رسانه‌ای است.

وحدت ملی، مهم‌ترین سرمایه کشور است

جاسمی با اشاره به اهمیت انسجام اجتماعی گفت: یکی از اهداف اصلی دشمن، ایجاد شکاف و اختلاف در جامعه است، بنابراین رسانه‌ها و خبرنگاران باید بیش از هر چیز بر نقاط مشترک، منافع ملی و ارزش‌های وحدت‌آفرین تمرکز کنند.

وی ادامه داد: انعکاس همدلی مردم، موفقیت‌های ملی، فعالیت‌های جهادی، خدمات‌رسانی دستگاه‌های اجرایی، تلاش نیروهای امدادی و روایت‌های امیدبخش، نقش مهمی در افزایش سرمایه اجتماعی و تقویت وحدت ملی دارد.

این کارشناس رسانه تصریح کرد: پرداختن بیش از اندازه به حاشیه‌ها، اختلافات و موضوعات تنش‌آفرین، می‌تواند ناخواسته در راستای اهداف دشمن قرار گیرد، از این رو خبرنگاران باید در انتخاب سوژه‌ها و نحوه روایت اخبار، منافع ملی را همواره مدنظر قرار دهند.

جاسمی سواد رسانه‌ای را یکی از مهم‌ترین ابزارهای دفاعی جامعه در برابر جنگ شناختی دانست و اظهار کرد: هرچه مردم آگاه‌تر باشند و توانایی تشخیص اخبار صحیح از اخبار جعلی را داشته باشند، کمتر تحت تأثیر عملیات روانی قرار خواهند گرفت.

وی افزود: رسانه‌ها علاوه بر اطلاع‌رسانی، وظیفه آموزش نیز دارند و می‌توانند با معرفی منابع معتبر، آموزش شیوه راستی‌آزمایی اخبار و تولید محتوای آموزشی، سطح سواد رسانه‌ای جامعه را ارتقا دهند.

اخلاق حرفه‌ای، رمز ماندگاری رسانه است

این کارشناس رسانه با بیان اینکه اعتماد عمومی بزرگ‌ترین سرمایه هر رسانه است، گفت: صداقت، امانت‌داری، انصاف، رعایت کرامت انسانی، حفظ منافع ملی، احترام به حقوق افراد و پرهیز از هیجان‌زدگی، از مهم‌ترین اصول اخلاق حرفه‌ای خبرنگاری به شمار می‌رود و هرچه رسانه‌ها بیشتر به این اصول پایبند باشند، سرمایه اجتماعی و اعتماد مخاطبان نیز تقویت خواهد شد و زمینه برای اطلاع‌رسانی مؤثر و مسئولانه فراهم می‌شود.

جاسمی افزود: رسانه‌ای که این اصول را سرلوحه فعالیت خود قرار دهد، حتی در سخت‌ترین و بحرانی‌ترین شرایط نیز مرجع اعتماد مردم باقی خواهد ماند و این اعتماد، سرمایه‌ای ارزشمند و ماندگار است که به سادگی به دست نمی‌آید و حفظ آن نیز نیازمند پایبندی مستمر به اخلاق حرفه‌ای، دقت در انتشار اخبار و رعایت حقوق مخاطبان است.

مسئولیت رسانه‌ها در جنگ ترکیبی سنگین‌تر از گذشته است

وی تاکید کرد: در شرایط عادی، رسانه‌ها وظیفه اطلاع‌رسانی، آگاهی‌بخشی، مطالبه‌گری و نظارت اجتماعی را بر عهده دارند، اما در شرایط جنگ ترکیبی، مسئولیت آنها ابعاد گسترده‌تری پیدا می‌کند، دفاع از امنیت روانی جامعه، افزایش تاب‌آوری مردم، مقابله با عملیات روانی و جنگ شناختی دشمن، روشنگری افکار عمومی و تقویت امید و انسجام اجتماعی، از مهم‌ترین وظایفی است که در چنین شرایطی بر دوش رسانه‌ها قرار می‌گیرد.

این کارشناس رسانه افزود: امروز هر خبر، هر تصویر، هر گزارش و هر روایت می‌تواند آثار راهبردی و تأثیرگذاری بر افکار عمومی داشته باشد، از این رو خبرنگاران باید با دقت، مسئولیت‌پذیری، بصیرت، سرعت همراه با صحت و رعایت کامل اصول حرفه‌ای فعالیت کنند، چرا که قلم، دوربین و روایت آنان بخشی از قدرت نرم کشور محسوب می‌شود و نقش مهمی در شکل‌دهی به افکار عمومی و مقابله با جریان‌های رسانه‌ای معاند دارد.

مردم اخبار را از منابع معتبر دنبال کنند

جاسمی گفت: انتظار است اخبار و اطلاعات مورد نیاز خود را تنها از رسانه‌ها و خبرگزاری‌های معتبر و رسمی دریافت کنند و پیش از بازنشر هرگونه خبر، تصویر یا مطلب در فضای مجازی، از صحت و اعتبار آن اطمینان حاصل کنند، بی‌توجهی به این موضوع می‌تواند ناخواسته به گسترش شایعات و تحقق اهداف جنگ روانی دشمن منجر شود.

وی تاکید کرد: حفظ وحدت ملی، تقویت امید اجتماعی، مقابله با شایعات، صیانت از حقیقت و ارتقای سواد رسانه‌ای، مسئولیتی مشترک میان رسانه‌ها و مردم است که با همکاری، آگاهی، هوشیاری و مسئولیت‌پذیری همگانی می‌توان در برابر جنگ روانی و رسانه‌ای دشمن ایستادگی کرد و از منافع و امنیت ملی به بهترین شکل صیانت کرد.