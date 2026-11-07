بهروز مرادپور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بر اساس داده‌های دریافتی از ایستگاه‌های هواشناسی استان، از ساعت ۰۰:۳۰ روز پنجشنبه ۱۴ آبان تا ساعت ۱۲:۳۰ روز شنبه ۱۶ آبان ۱۴۰۵، بارندگی در نقاط مختلف لرستان به ثبت رسیده است.

وی با اشاره به بیشترین میزان بارندگی در این بازه زمانی افزود: ایستگاه سپیددشت با ۱۶۴ میلی‌متر بیشترین میزان بارش را ثبت کرده و پس از آن شول‌آباد با ۱۴۸.۲ میلی‌متر و الیگودرز با ۶۷.۴ میلی‌متر در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

ثبت ۵۸.۷ میلی‌متر بارش در ازنا

مدیرکل هواشناسی لرستان ادامه داد: در ایستگاه دورود ۴۳ میلی‌متر، سیلاخور ۳۴.۹ میلی‌متر، ایمان‌آباد ۲۹ میلی‌متر، بروجرد ۲۸.۶ میلی‌متر، خرم‌آباد ۲۷.۲ میلی‌متر و رممله ۲۴ میلی‌متر بارندگی ثبت شده است.

مرادپور با اشاره به میزان بارش در دیگر ایستگاه‌های استان عنوان کرد: در سراب‌دوره ۲۲.۷ میلی‌متر، رومشکان ۲۱.۲ میلی‌متر، کوهدشت ۱۹.۵ میلی‌متر، الشتر ۱۴.۱ میلی‌متر، معمولان ۱۳ میلی‌متر، نورآباد ۱۰.۶ میلی‌متر و پلدختر ۵.۴ میلی‌متر بارندگی به ثبت رسیده است.

وی میزان بارندگی ثبت‌شده در ایستگاه ازنا را نیز ۵۸.۷ میلی‌متر اعلام کرد و گفت: میانگین بارش در ایستگاه‌های هواشناسی لرستان طی بازه زمانی یادشده ۴۳ میلی‌متر بوده است.