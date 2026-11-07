به گزارش خبرنگار مهر، سیدهاشم حسینی‌خواه، بعد از ظهر شنبه، در جمع خبرنگاران با اشاره به جزئیات پرونده دستگیری اوباش چاقوکش اظهار کرد: به دنبال وقوع یک فقره درگیری خیابانی با سلاح سرد در نسیم‌شهر که موجب مصدومیت شدید یکی از شهروندان و انتشار تصاویر آن در فضای مجازی شده بود، شناسایی و دستگیری متهم به طور ویژه در دستور کار قرار گرفت.

حسینی‌خواه افزود: ماموران پلیس امنیت عمومی با اجرای اقدامات فنی و رصدهای اطلاعاتی، مخفیگاه ضارب فراری را ردیابی کرده و پس از هماهنگی با مرجع قضایی، در عملیاتی غافلگیرانه او را در سطح شهرستان دستگیر کردند.

وی با تاکید بر اینکه آسایش و امنیت عمومی خط قرمز پلیس است، خاطرنشان کرد: متهم دستگیرشده پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی در اختیار مراجع قضایی قرار گرفت.