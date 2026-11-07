خبرگزاری مهر - مجله مهر: در ۲۴ ساعت گذشته، چند خبر و ادعا در فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که بعدتر از سوی مراجع رسمی تکذیب شدند. در این گزارش، مروری داریم بر خبرهایی که طی یک شبانه‌روز گذشته تکذیب شده‌اند.

-ادعای روزنامه تایمز درباره توزیع قرص‌های یُد در برخی مناطق مجاور مراکز هسته‌ای

منبع تکذیبیه وزارت بهداشت

*سرعت تکذیب سه ساعت

-ناکامی میانجیگری‌ها در مذاکرات ایران و آمریکا

منبع تکذیبیه: دولت قطر

*سرعت تکذیب: یک ساعت

-ادعای قدیری ابیانه درباره فعالیت ماموران مبارزه با قاچاق پس از پایان ساعات کاری

منبع تکذیبیه: فراجا

*سرعت تکذیب: یک روز

-ادعاهای حمید رسایی درباره عدم محکومیت مدیران رسانه‌ها به حبس و زندان به دلیل نشر اکاذیب

منبع تکذیبیه: قوه قضاییه

*سرعت تکذیب: یک روز

-ایجاد محدودیت پرواز در عراق

منبع تکذیبیه: وزارت حمل و نقل عراق

*سرعت تکذیب: دو ساعت

-انتشار تصاویری غیرمستند از شنای مردم ایلام در آبگرفتگی خیابان‌ها

منبع تکذیبیه: رسانه‌ها

*سرعت تکذیب: یک روز