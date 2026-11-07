خبرگزاری مهر - مجله مهر: در ۲۴ ساعت گذشته، چند خبر و ادعا در فضای رسانهای و شبکههای اجتماعی منتشر شد که بعدتر از سوی مراجع رسمی تکذیب شدند. در این گزارش، مروری داریم بر خبرهایی که طی یک شبانهروز گذشته تکذیب شدهاند.
-ادعای روزنامه تایمز درباره توزیع قرصهای یُد در برخی مناطق مجاور مراکز هستهای
منبع تکذیبیه وزارت بهداشت
*سرعت تکذیب سه ساعت
-ناکامی میانجیگریها در مذاکرات ایران و آمریکا
منبع تکذیبیه: دولت قطر
*سرعت تکذیب: یک ساعت
-ادعای قدیری ابیانه درباره فعالیت ماموران مبارزه با قاچاق پس از پایان ساعات کاری
منبع تکذیبیه: فراجا
*سرعت تکذیب: یک روز
-ادعاهای حمید رسایی درباره عدم محکومیت مدیران رسانهها به حبس و زندان به دلیل نشر اکاذیب
منبع تکذیبیه: قوه قضاییه
*سرعت تکذیب: یک روز
-ایجاد محدودیت پرواز در عراق
منبع تکذیبیه: وزارت حمل و نقل عراق
*سرعت تکذیب: دو ساعت
-انتشار تصاویری غیرمستند از شنای مردم ایلام در آبگرفتگی خیابانها
منبع تکذیبیه: رسانهها
*سرعت تکذیب: یک روز
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