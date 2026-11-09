به گزارش خبرگزاری مهر، رضا برزوئیان با تشریح جزئیات طرح جدید کالابرگ الکترونیک اظهار کرد: این طرح با هدف توزیع عادلانه‌تر منابع حمایتی و تقویت قدرت خرید خانوارها اجرا می‌شود و در چارچوب آن، اعتبار کالابرگ بخشی از جمعیت استان افزایش خواهد یافت.

وی با اشاره به تأکید استاندار اصفهان بر صیانت از حقوق مردم ادامه داد: هیچ خانواری که واقعاً مستحق دریافت حمایت‌های معیشتی است، نباید به دلیل خطا، نقص اطلاعات یا اشکال در فرایند ارزیابی از این حمایت‌ها محروم شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان با بیان اینکه در طرح جدید، وضعیت اقتصادی خانوارها بر اساس ۲۳ شاخص بررسی می‌شود، بیان کرد: میزان درآمد، موجودی حساب‌های بانکی و ارزی، ارزش سهام و اوراق بهادار و تعداد سفرهای هوایی از جمله معیارهای مورد توجه در شناسایی مشمولان است.

برزوئیان گفت: برخورداری از سه سفر هوایی یا بیشتر در سال ۱۴۰۳، داشتن سهام و اوراق بهادار با ارزش روز بیش از یک میلیارد تومان و مجموع موجودی حساب‌های ریالی به میزان سه میلیارد تومان در پایان سال ۱۴۰۴ از جمله شاخص‌های ارزیابی وضعیت اقتصادی خانوارهاست.

وی درباره میزان افزایش اعتبار کالابرگ در سطح کشور نیز خاطرنشان کرد: بر اساس برنامه جدید، اعتبار کالابرگ ۴۴ میلیون نفر به ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافته و این افراد در مجموع یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اعتبار دریافت خواهند کرد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان با اشاره به زمان‌بندی شارژ اعتبار کالابرگ افزود: اعتبار این طرح در روزهای پنجم، پانزدهم و بیست‌وپنجم هر ماه شارژ می‌شود و در مرحله فعلی، خانوارهایی که رقم پایانی کد ملی سرپرست آن‌ها صفر، یک و دو است، مشمول آغاز مرحله جدید شارژ شده‌اند.

برزوئیان همچنین درباره نحوه ثبت اعتراض متقاضیان اظهار کرد: افرادی که نسبت به تغییرات اعمال‌شده در میزان اعتبار کالابرگ خود اعتراض دارند، می‌توانند با شماره‌گیری کد دستوری *500*1463# و سپس مراجعه به سامانه حمایت، درخواست خود را به صورت غیرحضوری ثبت کنند.

وی بر ضرورت همکاری دستگاه‌های مرتبط برای تسهیل ثبت اعتراض‌ها و رسیدگی به درخواست متقاضیان تأکید کرد.