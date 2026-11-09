به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام علیرضا شهرخی، رئیس دادگستری شهرستان میناب، در مراسم نواختن زنگ صبر در مدارس این شهرستان اظهار کرد: دومین زنگ صبر امسال به یاد مادران صبور مینابی و با هدف ترویج و نهادینه‌سازی فرهنگ صلح، سازش، صبر، بخشش و رضایت نواخته شد.

وی افزود: طرح زنگ صبر به پیشنهاد دادگستری شهرستان میناب ارائه شده و به مناسبت سالروز تأسیس شوراهای حل اختلاف، ۱۸ آبان‌ماه در سراسر استان هرمزگان اجرا می‌شود.

رئیس دادگستری شهرستان میناب با اشاره به اجرای این طرح در مدارس گفت: چهار مدرسه متوسطه دوم شامل دو مدرسه پسرانه و دو مدرسه دخترانه در شهرستان میناب مشمول اجرای این طرح هستند و احکام مربوط به آن‌ها توسط رئیس‌کل دادگستری استان هرمزگان صادر می‌شود.

شهرخی با اشاره به عملکرد دادگستری میناب در زمینه صلح و سازش تصریح کرد: دادگستری این شهرستان در پرونده‌های منجر به صلح و سازش، رتبه دوم استان هرمزگان را به خود اختصاص داده است.

وی ادامه داد: در هفت ماه نخست امسال، سه‌هزار و ۶۰۳ پرونده در دادگستری شهرستان میناب مختومه شده که از این تعداد، یک‌هزار و ۹۹۶ پرونده با صلح و سازش به نتیجه رسیده است.

در پایان این مراسم، دو اصله نهال به نشانه صلح و دوستی در دبیرستان نمونه حضرت خدیجه (س) شهرستان میناب کاشته شد.