به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی عزیزیان در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: مأموران پلیس آگاهی استان هرمزگان با انجام اقدامات اطلاعاتی و فنی، از فعالیت باندی در زمینه سرقت، جعل اسناد و فروش موتورسیکلت‌های سرقتی از طریق فضای مجازی در شهرستان بندرعباس مطلع شده و بررسی موضوع را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: کارآگاهان پلیس آگاهی با رصد فضای مجازی و انجام اقدامات تخصصی، هویت یکی از اعضای این باند را شناسایی و پس از هماهنگی با مقام قضایی، طی عملیاتی غافلگیرانه و منسجم وی را دستگیر کردند.

این مقام انتظامی استان تصریح کرد: در جریان تحقیقات پلیسی مشخص شد متهم با همکاری افرادی در یکی از استان‌های مرکزی کشور، اقدام به سرقت موتورسیکلت‌ها کرده و پس از جعل اسناد و مدارک مربوطه، آن‌ها را به بندرعباس منتقل می‌کردند و از طریق فضای مجازی و با قیمتی پایین‌تر از نرخ متعارف بازار به فروش می‌رساندند.

سرهنگ عزیزیان ادامه داد: در ادامه تحقیقات، ۷ نفر دیگر از همدستان متهم نیز شناسایی و طی عملیاتی غافلگیرانه دستگیر و به پلیس آگاهی منتقل شدند. متهمان ابتدا منکر ارتکاب سرقت بودند، اما در مواجهه با مستندات و ادله موجود، به مشارکت در این اقدامات مجرمانه اعتراف کردند.

وی با اشاره به اعتراف متهمان به سرقت و فروش ۱۴ دستگاه موتورسیکلت با استفاده از اسناد جعلی، بیان داشت: پس از تکمیل تحقیقات و تشکیل پرونده، هر ۸ متهم برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی و با صدور قرار قضایی روانه زندان شدند.

جانشین فرمانده انتظامی استان هرمزگان در پایان با هشدار به شهروندان درباره معاملات اینترنتی، از آنان خواست هنگام خرید و فروش کالا در فضای مجازی، به‌ویژه وسایط نقلیه، از اصالت وسیله نقلیه و صحت اسناد و مدارک آن اطمینان حاصل کرده و از انجام معاملات با افراد ناشناس و فروشندگان فاقد اعتبار خودداری کنند.