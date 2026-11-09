به گزارش خبرگزاری مهر، ارتین کمالی، مدیرکل پزشکی قانونی استان البرز، اظهار کرد: در شش ماهه نخست سال جاری ۱۶۴ نفر بر اثر حوادث ترافیکی در استان جان خود را از دست دادند که این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۴۰۴ با ۱۷۳ فوتی، کاهش ۹ نفری داشته است.

وی با تشریح آمار جان‌باختگان حوادث رانندگی در استان البرز افزود: از مجموع فوتی‌های تصادفات در نیمه نخست امسال، ۹۲ نفر در حوادث برون‌شهری، ۶۹ نفر در تصادفات درون‌شهری و سه نفر در حوادث جاده‌ای مناطق روستایی جان خود را از دست داده‌اند.

مصدومیت بیش از ۵ هزار نفر در تصادفات البرز

مدیرکل پزشکی قانونی البرز با اشاره به آمار مصدومان حوادث رانندگی در این مدت گفت: پنج هزار و ۴۶۹ نفر بر اثر حوادث ترافیکی در شش ماهه نخست امسال مصدوم شدند که از این تعداد سه هزار و ۸۵۸ نفر مرد و یک هزار و ۶۱۲ نفر زن بودند.

کمالی حوادث رانندگی را یکی از عوامل مهم مرگ‌ومیر و مصدومیت در استان دانست و بیان کرد: طی سال‌های اخیر توجه به پیشگیری از این حوادث اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده است.

وی با تأکید بر ضرورت رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی افزود: استفاده از کمربند ایمنی، رعایت سرعت مطمئنه، پرهیز از رانندگی هنگام خستگی و خواب‌آلودگی و توجه به علائم راهنمایی و رانندگی می‌تواند نقش مؤثری در کاهش تصادفات و مرگ‌ومیر ناشی از آن داشته باشد.

مدیرکل پزشکی قانونی استان البرز همچنین از خانواده‌ها خواست با آموزش نکات ایمنی به فرزندان و اعضای خانواده و کنترل رفتار رانندگان جوان، در پیشگیری از حوادث رانندگی مشارکت کنند.

وی خاطرنشان کرد: ترویج فرهنگ رانندگی ایمن، استفاده از وسایل نقلیه استاندارد و توجه به وضعیت جاده‌ها می‌تواند نقش چشمگیری در کاهش تلفات رانندگی داشته باشد.