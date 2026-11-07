به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد اتابک عصر شنبه در دیدار با نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه اردبیل اظهار کرد: باید با برنامه‌ریزی و تسریع در روند اجرا این ۱۲۷ طرح صنعتی استان اردبیل، زمینه بهره‌برداری از آن‌ها فراهم شود.



وی با اشاره به خسارت‌های واردشده به صنایع در جریان جنگ افزود: واحدهای صنعتی برای جبران خسارت‌ها و بازسازی ظرفیت‌های آسیب‌دیده به زمان نیاز دارند تا بتوانند فعالیت خود را از سر بگیرند و زنجیره‌های تولید نیز دوباره به چرخه فعالیت بازگردند.



وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به موافقت‌نامه‌های تجارت ترجیحی و تجارت آزاد منعقدشده با کشورهای مختلف بیان کرد: با توجه به موقعیت ممتاز استان اردبیل و ظرفیت مرزی آن، باید زمینه استفاده بیشتر تجار و فعالان اقتصادی استان از این فرصت‌ها فراهم شود.



اتابک با اشاره به اینکه صنعت ۲۶درصد ارزش افزوده استان اردبیل را ایجاد می‌کند، در حالی که سهم بخش معدن در این زمینه حدود ۰/۲درصد است، ادامه داد: تکمیل ظرفیت‌های صنعتی و تقویت بخش‌های دارای ضعف می‌تواند به توازن اقتصادی استان کمک کند.



وی با بیان اینکه نرخ بیکاری استان اردبیل در حدود ۷درصد در نوسان بوده است، گفت: حدود ۶۷درصد ارزش افزوده استان از ۳ رشته فعالیت مشخص تامین می‌شود.



وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به توانمندی استان اردبیل در صنایع غذایی، فلزی و سلولزی و چوبی افزود: با وجود ظرفیت‌های موجود، زنجیره تولید در برخی از این صنایع کامل و پیوسته نیست و باید حلقه‌های مفقوده زنجیره‌ها برای افزایش ارزش افزوده و سرعت‌بخشی به تولید تکمیل شود.



اتابک با اشاره به وجود ۲ واحد ذوب در استان که برای فعالیت به آهن اسفنجی نیاز دارند، بیان کرد: برنامه‌ریزی لازم برای تکمیل این زنجیره انجام شده و با هماهنگی استاندار اردبیل تلاش می‌شود این طرح در کمتر از یک سال به مدار تولید برسد.



وی تاکید کرد: تکمیل زنجیره‌های صنعتی و بهره‌گیری از مزیت‌های استان اردبیل می‌تواند زمینه افزایش ارزش افزوده، تأمین مواد اولیه واحدهای تولیدی و توسعه متوازن اقتصاد استان را فراهم کند.