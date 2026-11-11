به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمدتقی سلطانی روز چهارشنبه در تشریح جزئیات این حادثه اظهار کرد: در پی وقوع نزاع و درگیری منجر به قتل یک مرد جوان در تبریز، شناسایی و دستگیری عامل این جنایت بلافاصله در دستور کار کارآگاهان اداره مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی با اشاره به بررسی‌های انجام‌شده در این پرونده افزود: دو جوان در یکی از خیابان‌های تبریز به دلیل راهبندان و ترافیک با یکدیگر مشاجره کردند که این اختلاف به درگیری فیزیکی انجامید و یکی از طرفین با ضربات چماق، جوان دیگر را مجروح کرد.

رئیس پلیس آگاهی آذربایجان‌شرقی ادامه داد: فرد مجروح با کمک عوامل اورژانس به بیمارستان منتقل شد، اما به دلیل شدت جراحات وارده جان خود را از دست داد و ضارب نیز بلافاصله از محل حادثه متواری شد.

سلطانی با بیان اینکه دستگیری متهم با انجام اقدامات پلیسی و هماهنگی قضایی در دستور کار قرار گرفت، گفت: مأموران پس از شناسایی محل اختفای متهم در یکی از شهرستان‌های استان، وی را در مخفیگاهش دستگیر کردند.

وی خاطرنشان کرد: متهم در جریان تحقیقات پلیسی و پس از مواجهه با شواهد و مدارک، به ارتکاب قتل اعتراف کرد و برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.