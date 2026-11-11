به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر اعلام کرد: به دلیل افزایش کدورت آب ذخیره‌شده در پشت سد تنگ ارم و نامناسب بودن کیفیت آب خام، امکان تأمین آب شهر تنگ ارم و روستاهای زیرپوشش خط انتقال این سد فراهم نیست.

بر اساس این اطلاعیه، قطعی آب تا زمان رفع مشکل کیفیت آب ادامه خواهد داشت و زمان برقراری مجدد جریان آب متعاقباً از سوی شرکت آب و فاضلاب اطلاع‌رسانی می‌شود.

شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر ضمن عذرخواهی از شهروندان بابت بروز این مشکل، از مردم خواست با مدیریت مصرف و صرفه‌جویی، از ذخایر موجود آب به‌صورت بهینه استفاده کنند.