به گزارش خبرنگار مهر، تیم دوومیدانی ذوب‌آهن اصفهان به عنوان نایب قهرمانی سی‌مین دوره مسابقات دوومیدانی قهرمانی باشگاه‌های ایران دست یافت.

در پایان سه مرحله از این رقابت‌ها تیم استقلال تهران با ۷۸۰/۵ امتیاز قهرمان شد و تیم ذوب‌آهن اصفهان با ۷۴۹/۵ امتیاز به مقام دومی دست یافت.

عزیزالله مشفقی، مدیر تیم دوومیدانی ذوب‌آهن در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص کسب این عنوان اظهار کرد: باشگاه ذوب‌آهن از دیرباز در لیگ‌های دوومیدانی در رده‌های سنی مختلف تیم‌داری کرده است و یکی از تیم‌های ریشه‌دار است.

وی افزود: پس از یک سال وقفه با نظر جواد محمدی مدیرعامل باشگاه ذوب‌آهن و پس از جلساتی که برای تعیین بودجه داشتیم، برای بستن تیم اقدام کردیم؛ تیم آنالیز بسیار قوی تشکیل شد تا با بودجه مورد نظر بهترین خریدها انجام شود.

مشفقی تصریح کرد: نتایج ورزشکاران در ۲ سال گذشته بررسی شد؛ امکان استفاده از ۵ ورزشکار جوان را طبق آئین نامه مسابقات داشتیم، ۴ رشته امتیازات بیشتری از نظر رقابتی داشتند و ما هم تمرکز بیشتری در این رشته‌ها داشتیم.

مدیر تیم دوومیدانی ذوب‌آهن گفت: در هفنه نخست مسابقات با اختلاف ۱۸ امتیاز تیم پرستاره استقلال که بیش از ۱۵ ملی‌پوش در اختیار داشت را پشت سر گذاشتیم.

۱۳ امتیاز پیش بودیم اما..‌

وی ادامه داد: در هفته دوم چند امتیاز عقب افتادیم تا هفته سوم و پایانی مسابقات سرنوشت‌ساز شود، حتی قبل از روز پایانی هم با ۱۳ امتیاز پیش بودیم اما نتوانستیم اختلاف را حفظ کنیم و در نهایت تیم بعد از استقلال در رده دوم قرار گرفتیم.

مشفقی با بیان این که لیگ‌هایی که فدراسیون در بسته شدن تیم‌ها دخیل باشد، کمکی به ورزش کشور نخواهند کرد، خاطرنشان کرد: ما با هر ورزشکار ملی‌پوشی که صحبت کردیم، گفتند که به آن‌ها اعلام شده است فقط باید با استقلال‌ قرارداد امضا کنند، این اقدامات زیبنده یک فدراسیون نیست.

مدیر تیم دوومیدانی ذوب‌آهن گفت: این باعث می‌شود ورزشکاران دیگر تیم‌ها دچار نوعی سرخوردگی شوند، نباید شرایط نابرابر برای رقابت‌ تیم‌ها در لیگ ایجاد کنیم؛ فدراسیون حق تغییر در برخی قوانین مسابقات طبق آئین نامه را دارد اما اتفاقات رخ داد که در نوع خود عجیب بود.

استقلال‌ چگونه ورزشکار جایگزین کرد؟

وی افزود: برای مثال هر تیم حق ثبت ۲۲ ورزشکار را دارد که پس از پایان هفته اول تیم استقلال یک ورزشکار به تیم خود اضافه کرد و ۲۳ ورزشکار داشت که با اعتراض ما امتیازات این ورزشکار در دور دوم ثبت نشد.

مشفقی تصریح کرد: اما استقلال در دور سوم نام یک ورزشکار خود را به دلیل افسردگی و حال روحی نامناسب خط زد و به جای او ورزشکار جدید را جایگزین کرد؛ استقلالی‌ها با نامه فدراسیون پزشکی ورزشی مجوز شرکت در مسابقات برای ورزشکار جایگزین را گرفتند.

مدیر تیم دوومیدانی ذوب‌آهن در پایان گفت: در صورتی که این مجوز فقط برای ورزشکاران مصدوم صادر می‌شود و در خصوص حال روحی فرد نکته‌ای در آئین‌نامه ذکر نشده است؛ ما هم بازیکن مصدوم داشتیم اما اجازه جایگزین کردن ورزشکار به تیم ذوب‌آهن داده نشد.