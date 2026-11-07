به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعلی‌اکبر اجاق‌نژاد بعدازظهر شنبه در نشست با جمعی از استادان، پیشکسوتان و هنرمندان عرصه خوشنویسی و کتیبه‌نگاری کشور که در آستان مقدس مسجد جمکران برگزار شد، بر ضرورت استفاده از دیدگاه‌های تخصصی جامعه هنری برای ارتقای برنامه‌ها و فعالیت‌های این مجموعه تأکید کرد.

تولیت آستان مقدس مسجد جمکران با استقبال از طرح دیدگاه‌های انتقادی هنرمندان اظهار کرد: نقدهای صریح، کارشناسی و پیشنهادهای اصلاحی را با روی باز می‌پذیریم و معتقدیم بیان نقاط ضعف و کاستی‌ها می‌تواند مسیر بهبود فعالیت‌های هنری را هموار کند.

وی با اشاره به اینکه گاهی هنرمندان در موقعیت متناسب با استعداد، تخصص و توانمندی خود قرار نمی‌گیرند، افزود: یکی از اشکالات موجود، فراهم نبودن جایگاه شایسته برای هنرمندان است و باید برای رفع این مسئله و استفاده بهتر از قابلیت‌های آنان تلاش کرد.

اجاق‌نژاد تصریح کرد: انتقاد واقعی و سازنده را بیش از تعریف و تمجید می‌پسندم و هنرمندان می‌توانند بدون هیچ‌گونه ملاحظه‌ای، اشکالات موجود را مطرح کنند تا زمینه بررسی و اصلاح آن‌ها فراهم شود.

تولیت آستان مقدس مسجد جمکران در ادامه از برنامه‌ریزی برای برگزاری نشست‌های دوره‌ای با فعالان رشته‌های مختلف هنری خبر داد و گفت: بنا داریم هر ماه با هنرمندان یکی از رشته‌های هنری جلسه‌ای برگزار کنیم تا ارتباط مجموعه با جامعه هنری تقویت شود و امکان تبادل نظر و بهره‌گیری از تجربه و تخصص پیشکسوتان فراهم آید.

وی همچنین با اشاره به راه‌اندازی کارگاه خوشنویسی در مسجد مقدس جمکران، از استادان و هنرمندان این رشته دعوت کرد با حضور فعال در این مجموعه، در توسعه فعالیت‌های آموزشی و هنری مشارکت کنند.

اجاق‌نژاد افزود: انتظار می‌رود استادان خوشنویسی با همراهی و همکاری در این کارگاه، زمینه آموزش علاقه‌مندان، پرورش هنرجویان مستعد و ارتقای سطح آثار هنری مرتبط با آستان مقدس مسجد جمکران را فراهم کنند.

هنرمندان خواستار بازنگری در کتیبه‌ها شدند

در بخش دیگری از این نشست، استادان و پیشکسوتان خوشنویسی کشور با اشاره به ظرفیت‌های قابل توجه استان قم در این هنر، بر ضرورت استفاده هدفمند از توان تخصصی هنرمندان بومی و ملی در اجرای طرح‌های هنری مسجد مقدس جمکران تأکید کردند.

بازنگری در برخی کتیبه‌ها و نوشته‌های نصب‌شده در فضاهای مختلف مسجد، رعایت استانداردها و شاخصه‌های تخصصی خوشنویسی در اجرای آثار و فراهم کردن فرصت حضور مستمر استادان در فعالیت‌های هنری آستان از جمله موضوعاتی بود که در این دیدار مطرح شد.

همچنین پیشنهادهایی برای ایجاد کارگاه تخصصی کتیبه‌نگاری، برنامه‌ریزی آموزشی با هدف تربیت هنرجویان و فراهم آوردن بستر تولید و عرضه آثار خوشنویسی و هنرهای اسلامی در مسجد مقدس جمکران ارائه شد.

رویداد خوشنویسی مهدوی پیشنهاد شد

برگزاری یک رویداد تخصصی در حوزه خط و خوشنویسی با محوریت امام زمان(عج) و فرهنگ مهدویت، از دیگر پیشنهادهای مطرح‌شده در این نشست بود که بر اساس آن، امکان برگزاری برنامه‌ای هنری در آستانه نیمه‌شعبان و مشارکت استادان و هنرمندان کشور در خلق آثار مرتبط با فرهنگ انتظار مورد توجه قرار گرفت.

در این پیشنهاد همچنین بر استفاده از ظرفیت انجمن خوشنویسان استان قم و بهره‌گیری از توان هنری استادان این رشته برای تولید آثار فاخر با موضوع مهدویت تأکید شد.

هنرمندان حاضر با اشاره به جایگاه خوشنویسی قم در عرصه ملی، آمادگی و ظرفیت‌های موجود در میان استادان این استان را برای همکاری در زمینه کتیبه‌نگاری، اجرای آثار هنری و برگزاری برنامه‌های تخصصی فرهنگی مورد توجه قرار دادند.

در پایان این دیدار، از شماری از استادان و پیشکسوتان حاضر در نشست از جمله استاد علی معماریان، استاد فرزانه بنی‌فاطمه و استاد عرب تهرانی به پاس فعالیت‌ها و خدمات هنری آنان تجلیل شد.