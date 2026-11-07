به گزارش خبرنگار مهر، طهمورث لاهوتی اشکوری عصر شنبه در نشست بررسی مسائل و مشکلات حوزه صنعت، معدن و تجارت شهرستان گرمی اظهار کرد: سرمایه‌گذاری‌ها باید مبتنی بر مزیت‌های بومی و منطقه‌ای باشد.

وی با اشاره به بازدید از شهرک صنعتی گرمی افزود: این شهرک به تکمیل زیرساخت‌ها و راه‌اندازی ایستگاه آتش‌نشانی نیاز دارد که با همکاری شرکت شهرک‌های صنعتی استان و فرمانداری انجام می‌شود.

لاهوتی با تشریح ظرفیت‌های حمایتی وزارت صمت برای تأمین مالی واحدهای تولیدی گفت: صندوق حمایت از سرمایه‌گذاری صنایع کوچک تسهیلاتی تا سقف ۵ میلیارد تومان و امکان صدور ضمانت‌نامه تا سقف ۱۰ میلیارد تومان برای تأمین مواد اولیه و سرمایه در گردش ارائه می‌دهد.

وی افزود: محل اجرای طرح، سند مالکیت و حتی خودروی سرمایه‌گذار می‌تواند به‌عنوان وثیقه استفاده شود و اعتبارسنجی نیز در فرآیند تأمین تضامین مؤثر است.

معاون وزیر صمت صندوق حمایت از صنایع پیشرفته و فناوری‌محور را از دیگر ظرفیت‌های حمایتی دانست و گفت: این صندوق در حوزه توسعه فناوری و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان فعالیت می‌کند.

وی تأکید کرد: واحدهای تولیدی باید بر اساس نیاز مالی و ظرفیت گردش مالی دسته‌بندی شوند تا هر واحد از مسیر حمایتی متناسب بهره‌مند شود.

لاهوتی از طراحی خط اعتباری ویژه ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی از طریق بانک مرکزی خبر داد و گفت: این منابع در چهار محور تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام، تأمین سرمایه در گردش واحدهای فعال، حمایت از خوشه‌های کسب‌وکار و توسعه فناوری تدوین شده است.

وی با تأکید بر مزیت‌های اقتصادی منطقه اظهار کرد: توسعه سرمایه‌گذاری در گرمی باید مبتنی بر ظرفیت‌های بومی باشد و صنایع تبدیلی کشاورزی و دامپروری از اولویت‌های اصلی است.

لاهوتی درباره ناحیه صنعتی شکرآب گفت: پیشنهاد می‌شود شرکت شهرک‌های صنعتی استان مطالعات لازم برای شناسایی ظرفیت‌های صنایع‌دستی و فرش دستباف را انجام دهد و در صورت تأیید توجیه اقتصادی، زمینه استقرار عامل توسعه فراهم شود.

وی از امکان واگذاری زمین‌های کارگاهی در قطعات کوچک برای فعالیت‌های خرد صنعتی خبر داد و گفت: با استفاده از مشوق‌های واگذاری، شرایط مناسبی برای کسب‌وکارهای کوچک ایجاد می‌شود.

لاهوتی با اشاره به مشکلات مالی شرکت‌های خدماتی شهرک‌های صنعتی اظهار کرد: اصلاح قوانین و ایجاد منابع پایدار برای بازسازی زیرساخت‌ها در دستور کار است و پیشنهاد اختصاص بخشی از مالیات بر ارزش افزوده به این شرکت‌ها ارائه شده است.

وی افزود: همچنین واحدهای صنعتی که در بازسازی زیرساخت‌ها مشارکت مالی کنند، می‌توانند از اعتبار مالیاتی بهره‌مند شوند.

معاون وزیر صمت درباره احیای واحدهای راکد گفت: در گام نخست وضعیت اقتصادی طرح‌ها بررسی می‌شود و کلینیک‌های کسب‌وکار در شهرک‌های صنعتی برای بررسی مستمر مشکلات بنگاه‌های نیمه‌فعال فعال شده‌اند.

لاهوتی در پاسخ به دغدغه صنعتگران درباره تفاوت حمایت‌ها در مناطق مختلف گفت: ظرفیت‌های صندوق حمایت از صنایع کوچک متناسب با جامعه هدف تعریف شده و منابع آن پاسخگوی همه تقاضاهای واحدهای بزرگ نیست.

وی با اشاره به مزیت‌های مناطق کمترتوسعه‌یافته افزود: واحدهای مستقر در این مناطق از مشوق‌های مالیاتی برخوردارند که در کاهش دوره بازگشت سرمایه مؤثر است.

لاهوتی موقعیت مرزی منطقه را ظرفیتی مهم برای توسعه صادرات دانست و تصریح کرد: فعال‌سازی بازارچه مرزی و توسعه روابط تجاری با کشور همسایه هزینه‌های حمل‌ونقل را کاهش داده و مزیت رقابتی ایجاد می‌کند.

وی در پایان با تأکید بر پیگیری مطالبات مطرح‌شده خاطرنشان کرد: موضوعات این نشست از مسیرهای تخصصی و با همکاری مسئولان استانی و شهرستانی دنبال و نتایج به مسئولان شهرستان منعکس می‌شود.