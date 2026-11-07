به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز اعلام کرد: بیمار خانم ۳۸ ساله با سابقه بارداری پرخطر و چهارمین زایمان و سومین عمل سزارین، پس از انجام عمل جراحی توسط تیم تخصصی حوالی ساعت ۱۲ ظهر در شرایط عمومی مساعد و با علائم حیاتی کاملاً پایدار از اتاق عمل به بخش مربوطه منتقل شد. در طول ساعات پس از عمل، کلیه پایش‌های روتین مراقبتی، ارزیابی‌های بالینی و خدمات درمانی مطابق با پروتکل‌های استاندارد مادری ایمن انجام شد و وضعیت بیمار در چک‌های مکرر پایدار گزارش شده بود.

این دانشگاه افزود: متأسفانه در ساعات ابتدایی بامداد و حوالی ساعت چهار صبح، بیمار در حین تردد برای مراجعه به سرویس بهداشتی دچار افت ناگهانی هوشیاری شد که به محض اطلاع‌رسانی همراه بیمار، کادر درمانی، مامایی و پزشک مقیم بخش در کوتاه‌ترین زمان ممکن بر بالین وی حاضر شدند.

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز توضیح داد: پس از حضور کادر درمان بر بالین و با تشخیص ارست قلبی - تنفسی، بی‌درنگ تیم احیای پیشرفته بیمارستان وارد عمل شده و تمامی اقدامات احیای قلبی- ریوی، دارویی و حمایتی با حداکثر توان انجام گرفت اما به رغم تلاش‌های فشرده و بی‌وقفه کادر درمان، احیا مؤثر واقع نشد و بیمار جان خود را از دست داد.

این مجموعه بیان کرد: پس از این واقعه، بلافاصله اقدامات معمول انجام شده و کمیته تخصصی بررسی مرگ مادران با حضور اساتید، متخصصین و کارشناسان‌ارشد دانشگاه تشکیل و روند بالینی بیمار بررسی دقیق علمی قرار گرفته است و برای تعیین علت دقیق و قطعی فوت، پرونده و پیکر متوفی به پزشکی قانونی ارجاع شد.